Шоколад – корисний продукт, головне – споживати його в міру та хорошої якості. Користь шоколаду полягає передусім в його антиоксидантних властивостях.

Дієтологиня Світлана Фус розповіла про те, який шоколад краще споживати, в якій кількості та яку пору.

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Шоколад повинен бути натуральним чорним і гірким

Перевага темного шоколаду в тому, що він має корисні властивості, яких мало в молочному і тим паче в білому шоколаді. І ще одна вигода темного якісного шоколаду – його важче з'їсти в надмірних кількостях, адже він гірчить, бо в його складі менше цукру,

– зазначила дієтологиня.

Як визначити якість шоколаду

Якість шоколаду визначається тим, який у ньому відсоток какао. Простий шоколад містить 20% какао, високоякісний – від 70% до 90%.

Чим вище відсоток какао в шоколаді – тим він корисніший для здоров'я, тому що містить багато важливих речовин, заради яких і варто їсти шоколад – флаванолів.

Їх в какао-бобах більше, ніж в інших продуктах, фруктах чи овочах.

Флаваноли – що це? Натуральні флаваноли – це унікальні речовини, що мають потужну антиоксидантну дію. Саме флаваноли, що містяться в шоколаді, допомагають регулювати рівень холестерину і зміцнюють серцево-судинну систему. Крім цього, вони запобігають старінню шкіри.

Інші компоненти, що знаходяться в какао-бобах позитивно впливають на настрій, ефективні в боротьбі із запальними процесами і крім того здатні уповільнювати процеси старіння.

Чому молочний шоколад – ненайкращий вибір солодощів

Більшість видів молочного шоколаду лише калорійна бомба, що складається переважно зі звичайного цукру, не кажучи вже про білий шоколад, де взагалі в складі немає какао-бобів, а лише масло какао. Темний шоколад це, безумовно, здорова альтернатива традиційному молочному або білому шоколаду.

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У білому шоколаді немає какао-бобів

Крім того, в молочний і білий шоколад часто додають неякісні рослинні жири. Важливо і те, що такий шоколад може містити шкідливі трансжири і велику кількість цукру та добавки – сухе молоко та сою.

Калорійність шоколаду

Слід знати, що шоколад висококалорійний продукт. Будь-який вид шоколаду містить не менше 500 Ккал на 100 г.

В шоколаді втричі більше калорій, ніж в м'ясі (170 Ккал) і вдвічі більше, ніж у хлібі (250 Ккал).

Попри це, вживання шоколаду в обмеженій кількості – 25 грамів на добу суттєво не вплине на калорійність раціону та не буде причиною надмірної ваги, але забезпечить організм необхідними речовинами – антиоксидантами, які зменшують ризики серцевих хвороб та підтримують здоров’я кровоносних судин.

Коли краще споживати шоколад

Також пам’ятайте, що ліпше шоколад вживати в першій половині дня, безперечно темний гіркий, який виготовлений з натуральних інгредієнтів.