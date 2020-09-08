Поєднання продуктів, яке шкодить вашому мозку
Мозкова діяльність залежить від способу життя, відповідно й від їжі. Але важливий не лише перелік продуктів, а їх поєднання між собою. Які продукти варто поєднувати, а які ні – читайте в нашому матеріалі.
Учені з Американської академії неврологої провели нове дослідження про сумісність продуктів і їх вплив на організм, зазначає Medicall Press.
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Дослідження
Протягом 5 років учені вивчали раціон 627 літніх людей. Середній вік становив 78 років. На початку дослідження всіх учасників попросили записати, які види продуктів вони зазвичай їдять і в якому поєднанні.
Результати були такими: люди, у яких згодом розвинулась деменція, поєднували продукти іншим способ, ніж ті, в кого не розвинулись нейродегенеративні захворювання.
Найбільш шкідливе поєднання
Для мозку людини найбільш шкідливим поєднанням виявився сніданок, який містив оброблене м'ясо та крохмалисті продукти, тобто картопля, печиво і тістечка.
Учасники, які харчувались такою ж кількістю м'яса, але поєднували його з овочами – мали менші ризики деменції.
Дбайте, щоб в раціоні було достатньо овочів / Фото Unsplash
Дієта – може бути чудовим способом запобігання деменції, зазначає автор дослідження Сесілія Самьері, доктор філософії з Університету Бордо у Франції. Адже важливо розуміти, як різні харчові поєднання впливають на мозок.
Що таке деменція?Деменція – це важке захворювання, яке вражає людей переважно похилого віку. Пацієнт практично не усвідомлює, що з ним відбувається.
Деменція проявляється у соціальній дезадаптації, погіршується пам'ять, можливе порушення абстрактного мислення.
Продукти, які корисні для мозку
- горіхи кеш’ю;
- червоне м’ясо;
- гранат і гранатовий сік;
- зелені яблука;
- сочевиця, нут, квасоля;
- яловича печінка;
- шпинат;
- риба та морепродукти (особливо молюски).