Люди, які полюбляють нездорову їжу, старіють швидше – у їх хромосомах виявили зміни. Крім того, у любителів фастфуду коротші теломери, які вважають захистом генів від зношування.

Дослідження провели іспанські вчені, експеримент був тривалим, пише Science Alert.

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Як проводили дослідження

Вони дослідили ДНК майже 900 учасників експерименту — 654 чоловіків і 214 жінок. Експеримент почався 2008 року, усі учасники пройшли обстеження, а потім щодва роки вони розповідали про своє харчування.

Результати експерименту

Люди, які найчастіше їли фастфуд — понад три порції на день — старіли швидше за всіх.

Це дослідникам вдалося визначити за довжиною теломерів, ділянок хромосом, що вказують на швидкість біологічного старіння.