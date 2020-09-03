Люди, которые любят нездоровую пищу, стареют быстрее – в их хромосомах обнаружили изменения. Кроме того, у любителей фастфуда короткие теломеры, которые считают защитой генов от износа.

Исследование провели испанские ученые, эксперимент был длительным, пишет Science Alert.

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Как проводили исследования

Они исследовали ДНК почти 900 участников эксперимента – 654 мужчин и 214 женщин. Эксперимент начался в 2008 году, все участники прошли обследование, а затем каждые два года они рассказывали о своем питании.

Результаты эксперимента

Люди, которые часто ели фастфуд – более трех порции в день – старели быстрее всех.

Это исследователям удалось определить по длине теломеров, участков хромосом, указывающих на скорость биологического старения.

Чем короче теломеры, тем больше этот возраст.

У людей, в чьем рационе было много фастфуда, теломеры оказались самыми короткими,

– говорится в исследовании.