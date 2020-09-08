Мозговая деятельность зависит от образа жизни, соответственно и от еды. Но важен не только перечень продуктов, но и их сочетание между собой. Какие продукты стоит сочетать, а какие нет – читайте в нашем материале.

Ученые из Американской академии неврологов провели новое исследование о совместимости продуктов и их влияние на организм, сообщает Medicall Press.

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Исследование

В течение 5 лет ученые исследовали рацион 627 пожилых людей. Средний возраст составил 78 лет. В начале исследования всех участников попросили записать, какие виды продуктов они обычно едят и в каком сочетании.

Результаты были следующими: люди, у которых впоследствии развилась деменция, сочетали продукты другим способом, чем те, у кого не развились нейродегенеративные заболевания.

Наиболее вредное сочетание

Для мозга человека наиболее вредным сочетанием оказался завтрак, содержащий обработанное мясо и крахмалистые продукты, то есть картофель, печенье и пирожные.

Участники, которые питались таким же количеством мяса, но сочетали его с овощами – имели меньшие риски деменции.



Заботьтесь, чтобы в рационе было достаточно овощей / Фото Unsplash

Диета может быть отличным способом предотвращения деменции, отмечает автор исследования Сесилия Самьери, доктор философии из Университета Бордо во Франции. Ведь важно понимать, как различные пищевые сочетания влияют на мозг.

Что такое деменция? Деменция – это тяжелое заболевание, которое поражает людей преимущественно пожилого возраста. Пациент практически не осознает, что с ним происходит.



Деменция проявляется в социальной дезадаптации, ухудшается память, возможны нарушения абстрактного мышления.

Продукты, которые полезны для мозга