У житті досить приводів понервувати та багато хто шукає допомогу в алкоголі. Але наука не радить знімати стрес таким чином.

Алкоголь і правда розслабляє, але ненадовго. Зовсім скоро ймовірність накоїти дурниць виростає і спиртне стає тим самим чинником, яке додає нам в життя більше стресу, пише NHS.

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Сам по алкоголь теж стрес для організму. Прийнятна кількість випитого за тиждень – це не більше 14 одиниць (один келих вина 125 мл – це 1,5 одиниці). З такою кількістю ми в змозі впоратися, але якщо випивати більше за раз або просто пити більше і на регулярній основі – то навантаження серйозніше.

Як боротись зі стресом без алкоголю

1. Зрозумійте причину стресу

Якщо ви знайдете причину стресу, то впоратися з ним буде простіше. Не тільки погані, але і хороші життєві моменти викликають стрес (наприклад, весілля).

2. Спробуйте спорт

Не обов'язково купувати дорогий абонемент в спортзал – прогулянка швидким кроком, їзда на велосипеді, танці та навіть робота в саду допоможуть розслабитися. Головне, не через силу: починайте поступово, інтервалами (якщо вам важко бігти 30 хвилин, біжіть три рази по 10), ставте реалістичні цілі.

3. Поговоріть з хорошою людиною

Люди вміють смішно жартувати, допомагають поглянути на проблему інакше і пропонують рішення. Вони дають нам відчуття приналежності до групи, можливість поділитися своїми успіхами та підвищують самооцінку. Тому намагайтеся спілкуватися – їжте з колегами, відверніться від соцмереж, щоб повечеряти з родиною, ризикніть зустрітися з другом дитинства, який давно кличе вас погуляти. Але уникайте людей, які намагаються вас якось зачепити, образити, ну або просто дратують.

4. Спробуйте керувати часом

Можна скласти розклад, відкласти неважливі завдання і спочатку виконувати найважливіші справи. Тоді вони не переростуть в "дуже важливі та дуже термінові" – джерело стресу. Виділіть собі час для відпочинку. Може, вам варто відмовитися від якихось неважливих справ або зустрічей. А щоб було простіше зрозуміти, що важливо, а що ні, – подумайте, чого ви взагалі від себе хочете.

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5. Дихайте глибше

Є дихальна техніка, яка займає небагато часу і вгамовує паніку. Виконувати її можна стоячи, сидячи або лежачи. Головне, щоб було дуже комфортно і ніщо не заважало дихати (звільніть одяг, якщо потрібно). Ноги на ширині плечей (навіть лежачи). Вдихайте повітря через ніс глибоко, але не напружуйтеся. Поки вдихаєте, спробуйте дорахувати від 1 до 5. А ось видихайте через рот, якщо можете. Дихайте таким чином 3-5 хвилин.

6. Зверніться до психотерапевта

Якщо від самодопомоги не стає легше або ви в тому стані, коли поради зайнятися спортом і частіше думати про хороше дратують ще більше, – сходіть до лікаря. У фахівців є кращі інструменти.