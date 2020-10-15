Стало погано на наступний день після алкоголю або тієї ж ночі? Похмілля починається після того, як рівень алкоголю в крові починає падати. На думку окремих експертів, найгірші симптоми виникають тоді, коли цей рівень досягає нуля.

Деякі дослідження свідчать про те, що похмілля частіше виникає у тих людей, які вживають легкі або помірні алкогольні напої – вино, пиво коктейлі, повідомляє Медична школа Гарварду.

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Втім, існує декілька протилежних досліджень, які свідчать, що люди з алкоголізмом мають гірші симптоми похмілля. І алкогольна залежність у них виникає через те, що вони попадають у замкнене коло – п'ють, аби полегшити симптоми.

Похмілля – симптоми: Нестерпний пульсуючий головний біль;

Сухість у роті, печія, спрага;

Серцебиття, порушення ритму серця;

Підсилене виділення сечі, порушення випорожнення, діарея;

Різке психічне сприйняття навколишнього середовища, тремтіння кінцівок і всього тіла, дратівливість;

Почервоніння очей, чутливість до світла і шуму, втрата апетиту;

Біль у м'язах;

Депресія, може охопити так звана "адреналінова туга" – почуття провини, відчуття, що напередодні зробив щось неналежне і неправильне.



Як полегшити похмілля / Фото wworld.com.ua

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