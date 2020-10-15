Симптоми похмільного синдрому: як позбутися від похмілля та нудоти в домашніх умовах
Стало погано на наступний день після алкоголю або тієї ж ночі? Похмілля починається після того, як рівень алкоголю в крові починає падати. На думку окремих експертів, найгірші симптоми виникають тоді, коли цей рівень досягає нуля.
Деякі дослідження свідчать про те, що похмілля частіше виникає у тих людей, які вживають легкі або помірні алкогольні напої – вино, пиво коктейлі, повідомляє Медична школа Гарварду.
До теми Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
Втім, існує декілька протилежних досліджень, які свідчать, що люди з алкоголізмом мають гірші симптоми похмілля. І алкогольна залежність у них виникає через те, що вони попадають у замкнене коло – п'ють, аби полегшити симптоми.
- Нестерпний пульсуючий головний біль;
- Сухість у роті, печія, спрага;
- Серцебиття, порушення ритму серця;
- Підсилене виділення сечі, порушення випорожнення, діарея;
- Різке психічне сприйняття навколишнього середовища, тремтіння кінцівок і всього тіла, дратівливість;
- Почервоніння очей, чутливість до світла і шуму, втрата апетиту;
- Біль у м'язах;
- Депресія, може охопити так звана "адреналінова туга" – почуття провини, відчуття, що напередодні зробив щось неналежне і неправильне.
Як полегшити похмілля / Фото wworld.com.ua
Як позбутися похмілля і нудоти після алкоголю в домашніх умовах
- Найпоширеніший метод боротьби з симптомами похмілля – одна або дві дози алкоголю. Втім, лікарі та експерти категорично не радять такий спосіб, адже це може призвести до алкоголізму.
- Під час похмілля радять пити багато рідини. Алкоголь пригнічує вивільнення вазопресину, гормону, який знижує рівень сечі. Внаслідок цього людина часто мочиться, що призводить до надмірної втрати рідини в організмі. Якщо похмілля супроводжується діареєю, потовиділенням або блювотою, то це ще більше провокує зневоднення. Тож, навіть якщо вас нудить і ви не хочете пити, навіть декілька ковтків води можуть допомогти.
- Алкоголь може знизити рівень цукру в крові, тож теоретично втома і головні болі можуть бути викликані нестачею вуглеводів. Тим паче якщо врахувати той факт, що деякі люди забувають закусувати і їсти перед застіллям. Якщо відчуваєте похмілля – поїжте. Це дозволить швидше прийти до тями.
- Аспірин, ібупрофен та інші нестероїдні протизапальні препарати можуть допомогти при головному болі і загальному нездужанні. Однак вважайте, що у надмірних дозах НПЗП можуть викликати подразнення шлунка, який і так постраждав від алкоголю. Не приймайте ацетамінофен (парацетамол). Якщо алкоголь ще затримався в організмі, він може посилити токсичну дію ацетамінофену на печінку.
- Спробуйте випити небагато кави або чаю. Кофеїн може не мати особливих властивостей проти похмілля, але може надати трішки енергії. Однак майте на увазі, що кава сечогінна і може посилити зневоднення.
- У випадку нудоти спробуйте випити звичайне активоване вугілля (5-7 таблеток) або щось з абсорбентів на кшталт "Ентеросгелю" або "Атоксилу").