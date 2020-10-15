Стало плохо на следующий день после алкоголя или той же ночью? Похмелье начинается после того, как уровень алкоголя в крови начинает падать. По мнению отдельных экспертов, худшие симптомы возникают тогда, когда этот уровень достигает нуля.

Некоторые исследования свидетельствуют о том, что похмелье чаще возникает у тех людей, которые употребляют легкие или умеренные алкогольные напитки – вино, пиво, коктейли, сообщает Медицинская школа Гарварда.

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Впрочем, существует несколько противоположных исследований, свидетельствующих, что у людей с алкоголизмом худшие симптомы похмелья. И алкогольная зависимость у них возникает из-за того, что они попадают в замкнутый круг – пьют, чтобы облегчить симптомы.

Похмелье – симптомы: Невыносимая пульсирующая головная боль;

Сухость во рту, изжога, жажда;

Сердцебиение, нарушение ритма сердца;

Усиленное выделение мочи, нарушение стула, диарея;

Резкое психическое восприятие окружающей среды, дрожание конечностей и всего тела, раздражительность;

Покраснение глаз, чувствительность к свету и шуму, потеря аппетита;

Боль в мышцах;

Депрессия, может охватить так называемая "адреналиновая тоска" – чувство вины, ощущение, что накануне сделал что-то неподобающее и неправильное.

Как облегчить похмелье / Фото wworld.com.ua

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