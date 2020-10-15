Симптомы похмельного синдрома: как избавиться от похмелья и тошноты в домашних условиях
Стало плохо на следующий день после алкоголя или той же ночью? Похмелье начинается после того, как уровень алкоголя в крови начинает падать. По мнению отдельных экспертов, худшие симптомы возникают тогда, когда этот уровень достигает нуля.
Некоторые исследования свидетельствуют о том, что похмелье чаще возникает у тех людей, которые употребляют легкие или умеренные алкогольные напитки – вино, пиво, коктейли, сообщает Медицинская школа Гарварда.
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Впрочем, существует несколько противоположных исследований, свидетельствующих, что у людей с алкоголизмом худшие симптомы похмелья. И алкогольная зависимость у них возникает из-за того, что они попадают в замкнутый круг – пьют, чтобы облегчить симптомы.
- Невыносимая пульсирующая головная боль;
- Сухость во рту, изжога, жажда;
- Сердцебиение, нарушение ритма сердца;
- Усиленное выделение мочи, нарушение стула, диарея;
- Резкое психическое восприятие окружающей среды, дрожание конечностей и всего тела, раздражительность;
- Покраснение глаз, чувствительность к свету и шуму, потеря аппетита;
- Боль в мышцах;
- Депрессия, может охватить так называемая "адреналиновая тоска" – чувство вины, ощущение, что накануне сделал что-то неподобающее и неправильное.
Как облегчить похмелье / Фото wworld.com.ua
Как избавиться от похмелья и тошноты после алкоголя в домашних условиях
- Самый распространенный метод борьбы с симптомами похмелья – одна или две дозы алкоголя. Впрочем, врачи и эксперты категорически не советуют такой способ, ведь это может привести к алкоголизму.
- Во время похмелья советуют пить много жидкости. Алкоголь подавляет высвобождение вазопрессина, гормона, который снижает уровень мочи. Вследствие этого человек часто мочится, что приводит к чрезмерной потере жидкости в организме. Если похмелье сопровождается диареей, потоотделением или рвотой, то это еще больше провоцирует обезвоживание. Поэтому, даже если вас тошнит и вы не хотите пить, даже несколько глотков воды могут помочь.
- Алкоголь может снизить уровень сахара в крови, поэтому теоретически усталость и головные боли могут быть вызваны нехваткой углеводов. Тем более если учесть тот факт, что некоторые люди забывают закусывать и есть перед застольем. Если чувствуете похмелье – поешьте. Это позволит быстрее прийти в себя.
- Аспирин, ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты могут помочь при головной боли и общем недомогании. Однако считайте, что в чрезмерных дозах НПВП могут вызвать раздражение желудка, который и так пострадал от алкоголя. Не принимайте ацетаминофен (парацетамол). Если алкоголь еще задержался в организме, он может усилить токсическое действие ацетаминофена на печень.
- Попробуйте выпить немного кофе или чая. Кофеин может не иметь особых свойств против похмелья, но может дать немного энергии. Однако имейте в виду, что кофе мочегонное и может усилить обезвоживание.
- В случае тошноты попробуйте выпить обычный активированный уголь (5-7 таблеток) или что-то из абсорбентов типа "Энтеросгеля" или "Атоксила").