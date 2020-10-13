У порівнянні з людьми, які п'ють мало, любителі алкоголю можуть краще володіти собою, коли справа стосується моторних навичок, але з моторними, так і когнітивними завданнями ті, і інші впораються однаково погано.

Вчені Каліфорнійського університету в Сан-Дієго зазначили, що найбільш важливим висновком за підсумками дослідження стало те, що любителі алкоголю не можуть краще вирішувати складні завдання на підпитку, пише Eurekalert.

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Як відбувалося дослідження

Дослідники найняли 155 добровольців й попросили їх пройти два психомоторних тести на початку дослідження і через п'ять років. Частина людей була любителями алкоголю. На момент участі в експерименті вони вже не менше двох років випивали близько 10-40 порцій алкоголю в тиждень: чоловіки в середньому по п'ять порцій за раз, жінки – по чотири.

Ще одна група рідко пила алкогольні напої – менше 6 порцій на тиждень. Всі п'ять років, що минули між двома тестуваннями, добровольці підтримували рівень вживання алкоголю, тобто пили так само багато або так само мало.

Перший тест, який був запропонований учасникам – це Grooved Pegboard Test, завдання на координацію двох рук і їх спритність. В ході нього потрібно було переміщати кілочки по жолобках на панелі. Другий тест називався Digit Symbol Substitution Test, завдання на заміну цифрових символів.



Люди на підпитку переоцінюють свої вміння / Фото unsplash

Люди на підпитку переоцінюють свої вміння

За підсумками експериментів виявилось, що після алкоголю з обома завданнями учасники справлялися гірше – це було очікувано. Першого разу помилок було приблизно однакова кількість і у любителів алкоголю, і у непитущих.

Через п'ять років і ті, і інші з завданнями впоралися краще. У любителів випити алкоголь перероблявся швидше, за словами вчених, і вони краще справлялися з першим тестом, який показував тільки їх моторні навички.

З другим, складнішим тестом обидві групи знову впоралися однаково погано, причому тим, хто вживав велику кількість алкоголю, здавалося, що у них все виходить відмінно. Дослідники підкреслили, що аналогічна ситуація може скластися, наприклад, тоді, коли напідпитку людина приймає рішення про те, чи їхати йому додому за кермом або ж викликати таксі.