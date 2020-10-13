По сравнению с людьми, которые пьют мало, любители алкоголя могут лучше владеть собой, когда дело касается моторных навыков, но с моторными, так и когнитивными задачами те и другие справятся одинаково плохо.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего отметили, что наиболее важным выводом по итогам исследования стало то, что любители алкоголя не могут лучше решать сложные задачи в нетрезвом состоянии, пишет Eurekalert.

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Как происходило исследование

Исследователи наняли 155 добровольцев и попросили их пройти два психомоторных теста в начале исследования и через пять лет. Часть людей была любителями алкоголя. На момент участия в эксперименте они уже не менее двух лет выпивали около 10-40 порций алкоголя в неделю: мужчины в среднем по пять порций за раз, женщины – по четыре.

Еще одна группа редко пила алкогольные напитки – менее 6 порций в неделю. Все пять лет, которые прошли между двумя тестированиями, добровольцы поддерживали уровень употребления алкоголя, то есть пили так же много или так же мало.

Первый тест, который был предложен участникам – это Grooved Pegboard Test, задания на координацию двух рук и их ловкость. В ходе него нужно было перемещать колышки по желобкам на панели. Второй тест назывался Digit Symbol Substitution Test, задача на замену цифровых символов.



Выпившие люди переоценивают свои умения / Фото unsplash

Выпившие люди переоценивают свои умения

По итогам экспериментов оказалось, что после алкоголя с обеими задачами участники справлялись хуже – это было ожидаемо. В первый раз ошибок было примерно одинаковое количество и у любителей алкоголя, и у непьющих.

Через пять лет и те, и другие с задачами справились лучше. У любителей выпить алкоголь перерабатывался быстрее, по словам ученых, и они лучше справлялись с первым тестом, который показывал только их моторные навыки.

Со вторым, более сложным тестом обе группы снова справились одинаково плохо, причем тем, кто употреблял большое количество алкоголя, казалось, что у них все получается отлично. Исследователи подчеркнули, что аналогичная ситуация может сложиться, например, тогда, когда выпивший человек принимает решение о том, ехать ли ему домой за рулем или же вызвать такси.