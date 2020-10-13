В среднем у мужчин-алкоголиков структуры мозга, ответственные за вознаграждение, были меньше на 4,1%, чем у здоровых людей, а у женщин-алкоголиков – наоборот, на 4,4% больше.

Совместное исследование специалистов из Массачусетской больницы и Школы медицины Университета Бостона продемонстрировало разницу между тем, как алкоголизм влияет на систему вознаграждений мозга у женщин и мужчин, пишет MedicalXpress.

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До настоящего момента научные работы подобной тематики велись исключительно с участием мужчин, поэтому результаты стали для ученых неожиданностью.

Как происходило исследование

Специалисты работали с 60 пациентами (30 женщинами и 30 мужчинами), которые ранее в течение длительного времени были алкоголиками, а затем бросили пить. Период абстиненции длился от четырех недель до 38 лет.

Контрольная группа состояла из 60 здоровых мужчин и женщин. По каждому из участников научные сотрудники получили полные медицинские данные, оценки нейропсихологов и результаты МРТ.

Мозг алкоголиков отличается

Соответствующие структуры мозга у женщин, страдающих алкоголизмом, больше, чем у здоровых – а вот у мужчин зависимость обратная, причем разница в обоих случаях почти одинаковая.

Продолжительность и интенсивность употребления алкоголя усиливали различия. Кроме того, ученые заметили, что чем дольше был период трезвости, тем меньше было лишней жидкости в желудочках мозга. Это позволяет сделать предположение, что мозг после алкоголизма все же восстанавливается.