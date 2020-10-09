Обычно люди говорят о том, что под воздействием алкоголя они ведут себя совсем иначе, однако исследование показывает, что это мнение ошибочно.

Эксперименты проводили в лабораторных условиях с участием наблюдателей. Они показали, что выпившие люди практически неотличимы от себя в трезвом виде, за исключением единственного параметра – экстраверсии, пишет EurekAlert.

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Как происходило исследование

Научная работа велась с применением пофакторной модели личности, при которой оценивают человека по пяти показателям: экстраверсия, доброжелательность, интеллект, эмоциональная стабильность и сознание.

Психологи набрали для участия в работе 156 человек, которые до эксперимента ответили на вопрос о своем обычном употреблении алкоголя, а также о чертах, которые присущи для них в трезвом состоянии и на подпитии.



Алкоголь не так сильно меняет поведение людей / Фото Unsplash

Затем участников начали приглашать в лабораторию группами по 3-4 человека, где они проходили дыхательный тест, а также ученые измеряли их рост и вес. Через 15 минут после этого людям предлагали напитки – кто-то пил лимонад, а кто-то индивидуально смешанные коктейли из водки с лимонадом, сделанные так, чтобы у всех нетрезвых участников была одна и та же концентрация алкоголя в крови.

Еще через 15 минут после этого участники по просьбе исследователей начинали в группе играть в логические пазлы или обсуждать любые вопросы. Во время этой активности люди дважды заполняли опросники о своей личности, кроме того, велась запись на видео, которую потом продемонстрировали сторонним наблюдателям.

Поведение людей во время опьянения

Оказалось, что "изнутри" люди ощущали изменения своей личности гораздо сильнее, чем это выглядело снаружи. Сторонние наблюдатели отметили, что подвыпившие участники были более общительны и активны, но не более. Сами участники сообщили об изменениях по всем пяти направлениям модели.