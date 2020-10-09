Зазвичай люди говорять про те, що під впливом алкоголю вони поводяться зовсім інакше, однак дослідження показує, що це думка хибна.

Експерименти, провели в лабораторних умовах за участю спостерігачів. Вони показали, що люди, які випили практично не відрізняються від себе у тверезому вигляді, за винятком єдиного параметра – екстраверсії, пише EurekAlert.

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Як відбувалося дослідження

Наукова робота велася із застосуванням пофакторної моделі особистості, при якій оцінюють людину за п'ятьма показниками: екстраверсія, доброзичливість, інтелект, емоційна стабільність і свідомість.

Психологи набрали для участі в роботі 156 осіб, які до експерименту відповіли на питання про своє звичайне вживання алкоголю, а також про риси, які притаманні для них у тверезому стані та на підпитку.



Алкоголь не так сильно змінює поведінку людей / Фото Unsplash

Потім учасників почали запрошувати в лабораторію групами по 3-4 людини, де вони проходили дихальний тест, а також вчені вимірювали їх зріст і вагу. Через 15 хвилин після цього людям пропонували напої – хтось пив лимонад, а хтось індивідуально змішані коктейлі з горілки з лимонадом, зроблені так, щоб у всіх нетверезих учасників була одна і та ж концентрація алкоголю в крові.

Ще через 15 хвилин після цього учасники на прохання дослідників починали в групі грати в логічні пазли або обговорювати будь-які питання. Під час цієї активності люди двічі заповнювали опитувальники про свою особистість, крім того, вівся запис на відео, яку потім продемонстрували стороннім спостерігачам.

Поведінка людей під час сп'яніння

Виявилося, що "зсередини" люди відчували зміни своєї особистості набагато сильніше, ніж це виглядало зовні. Сторонні спостерігачі відзначили, що напідпитку учасники були більш товариські та активні, але не більше. Самі учасники повідомили про зміни за всіма п'ятьма напрямками моделі.