Команда вчених визначила, що щоденне вживання келиха червоного вина допомагає знизити ймовірність розвитку нейродегенеративних захворювань – хвороб Альцгеймера і Паркінсона.

Результати дослідження опубліковані в Frontiers In Nutrition.

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Чому пошкоджує мозок

Одним з факторів розвитку цих недуг є вплив активних форм кисню та азоту на клітини мозку – оксидативний і нітрозативний стрес. При їх виникненні пошкоджується структура клітини, порушується її функція і запускаються внутрішні програми запалення і самознищення нейрона (апоптоз).

Корисне вино

Певні компоненти вина – флавани, надходять в кишківник і переробляються мікрофлорою, яка перетворює їх в похідні пропіонової, фенилоцетової і бензойної кислот. Вони мають пряму дію на мозок і здатні зупинити клітинну смерть.

Для ідентифікації найбільш активного компонента вина, вчені протягом 24 годин утримували попередньо вирощені культури клітин людської нейробластоми в розчинах метаболітів червоного вина різної концентрації.

В результаті найбільшу активність показала 3,4-дігідроксіфенілоцетова кислота. Її здатність захищати клітини від загибелі виявлялася як в низькій, так і у високій концентрації. Похідні пропіонової і фенилоцетової кислот також зменшували інтенсивність процесу.

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Таким чином, вчені довели, що в червоному вині містяться речовини, які гальмують руйнування клітин. За допомогою кишкового мікробіому людини, вони захищають нервову систему.

Шкода алкоголю

Але шкода може перевищити користь. Алкоголь негативно впливає майже на всі органи людини та викликає щонайменше 7 видів раку. ВООЗ нагадує, що безпечної дози алкоголю не існує. Тому навіть незначне споживання може викликати незворотні процеси.