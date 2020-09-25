Вживання алкоголю – фактор ризику для декількох видів раку. Незалежно від того, чи є рівень споживання "легким", "помірним" або "важким".

Таку заяву опублікувало Американське товариство клінічної онкології (ASCO).

Також на тему: Які види раку викликає алкоголь

Зібрані ними медичні дані показали, що від 5 до 6% випадків виникнення нових онкологічних захворювань і смертей від раку в усьому світі безпосередньо пов'язані з вживанням алкоголю.

Люди не пов'язують алкоголь з раком

Ця статистика викликає особливе занепокоєння, враховуючи, що в ході Національного опитування про ракові захворювання, було встановлено, що 70% дорослих не пов'язують споживання алкоголю з ризиком розвитку онкологічних захворювань.

Навіть малі дози алкоголю викликають рак

Ризик розвитку раку вищий, чим більше людина п'є. Але підвищений ризик існує навіть в тому випадку, якщо споживання алкоголю має "легкий ступінь", яка визначається як вживання алкоголю в кількостях менше допустимого денного ліміту: в перерахунку на етиловий спирт – 20 мл на добу.

Які види раку викликає алкоголь

Вживання алкоголю в першу чергу збільшує небезпеку появи пухлин тих органів і тканин, які безпосередньо взаємодіють з алкоголем: ротова порожнина, горло, стравохід, шлунок, печінка і кишківник.

Разом з тим, простежується зв'язок і з виникненням раку мозку, і молочної залози. Вживання алкоголю також може загальмувати або негативно вплинути на лікування раку.