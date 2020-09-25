Яка кількість алкоголю може викликати рак
Вживання алкоголю – фактор ризику для декількох видів раку. Незалежно від того, чи є рівень споживання "легким", "помірним" або "важким".
Таку заяву опублікувало Американське товариство клінічної онкології (ASCO).
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Зібрані ними медичні дані показали, що від 5 до 6% випадків виникнення нових онкологічних захворювань і смертей від раку в усьому світі безпосередньо пов'язані з вживанням алкоголю.
Люди не пов'язують алкоголь з раком
Ця статистика викликає особливе занепокоєння, враховуючи, що в ході Національного опитування про ракові захворювання, було встановлено, що 70% дорослих не пов'язують споживання алкоголю з ризиком розвитку онкологічних захворювань.
Навіть малі дози алкоголю викликають рак
Ризик розвитку раку вищий, чим більше людина п'є. Але підвищений ризик існує навіть в тому випадку, якщо споживання алкоголю має "легкий ступінь", яка визначається як вживання алкоголю в кількостях менше допустимого денного ліміту: в перерахунку на етиловий спирт – 20 мл на добу.
Які види раку викликає алкоголь
Вживання алкоголю в першу чергу збільшує небезпеку появи пухлин тих органів і тканин, які безпосередньо взаємодіють з алкоголем: ротова порожнина, горло, стравохід, шлунок, печінка і кишківник.
Разом з тим, простежується зв'язок і з виникненням раку мозку, і молочної залози. Вживання алкоголю також може загальмувати або негативно вплинути на лікування раку.