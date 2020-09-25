Употребление алкоголя – фактор риска для нескольких видов рака. Независимо от того, является ли уровень потребления "легким", "умеренным" или "тяжелым".

Такое заявление опубликовало Американское общество клинической онкологии (ASCO).

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Собранные ими медицинские данные показали, что от 5 до 6% случаев возникновения новых онкологических заболеваний и смертей от рака во всем мире напрямую связаны с употреблением алкоголя.

Люди не связывают алкоголь с раком

Эта статистика вызывает особое беспокойство, учитывая, что в ходе Национального опроса о раковых заболеваниях, было установлено, что 70% взрослых не связывают потребление алкоголя с риском развития онкологических заболеваний.

Даже малые дозы алкоголя вызывают рак

Риск развития рака выше, чем больше человек пьет. Но повышенный риск существует даже в том случае, если потребление алкоголя имеет "легкую степень", которая определяется как употребление алкоголя в количествах меньше допустимого дневного лимита: в пересчете на этиловый спирт – 20 мл в сутки.

Какие виды рака вызывает алкоголь

Употребление алкоголя в первую очередь увеличивает опасность появления опухолей других органов и тканей, которые непосредственно взаимодействуют с алкоголем: ротовая полость, горло, пищевод, желудок, печень и кишечник.

Вместе с тем, прослеживается связь и с возникновением рака мозга, и молочной железы. Употребление алкоголя также может затормозить или негативно повлиять на лечение рака.