Главным канцерогенным (вызывающим рак) компонентом алкоголя является этанол, содержащийся во всех видах алкогольных напитков. Повреждение клеток этанолом увеличивает риск злокачественных образований.

В ВОЗ отметили, что осведомленность о влиянии алкоголя на риск развития злокачественных опухолей остается низкой. Особенно это касается стран Европы, где наблюдается самый высокий уровень потребления алкоголя в мире.

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Какие виды рака вызывает алкоголь

По данным ВОЗ, употребление алкоголя может вызвать как минимум семь видов рака, а именно:

рак кишечника (толстой и прямой кишки);

рак молочной железы;

рак пищевода;

рак гортани;

рак печени;

рак полости рта;

рак горла.

Почему алкоголь вызывает рак

Этанол – это канцероген, он повреждает клетки и увеличивает риск опухолей. Алкоголь также влияет на женские гормоны, стимулируя клеточное размножение и повышая риск развития рака молочной железы.

Если на употребление алкоголя накладывается еще и курение табака, степень повреждения тканей во много раз увеличивается, в результате чего повышается риск развития рака.

При этом ВОЗ обращает внимание, что безопасной дозы алкоголя не существует, и любые объемы потребления спиртных напитков повышают риск развития рака.

Как предлагают бороться с алкоголизмом

Для снижения уровня риска Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам принять соответствующие "политические решения" в отношении алкоголя. Наиболее эффективными мерами являются повышение цены на алкогольные напитки, ограничение доступности алкоголя в розничной продаже и введение запрета на рекламу спиртного.