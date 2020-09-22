Які види раку викликає алкоголь
Головним канцерогенним (викликає рак) компонентом алкоголю є етанол, що міститься у всіх видах алкогольних напоїв. Пошкодження клітин етанолом збільшує ризик злоякісних утворень.
У ВООЗ зазначили, що поінформованість про вплив алкоголю на ризик розвитку злоякісних пухлин залишається низькою. Особливо це стосується країн Європи, де спостерігається найвищий рівень споживання алкоголю у світі.
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Які види раку викликає алкоголь
За даними ВООЗ, вживання алкоголю може викликати як мінімум сім видів раку, а саме:
- рак кишківника (товстої та прямої кишки);
- рак молочної залози;
- рак стравоходу;
- рак гортані;
- рак печінки;
- рак ротової порожнини;
- рак горла.
Чому алкоголь викликає рак
Етанол – це канцероген, він пошкоджує клітини та збільшує ризик пухлин. Алкоголь також впливає на жіночі гормони, стимулюючи клітинне розмноження і підвищуючи ризик розвитку раку молочної залози.
Якщо на вживання алкоголю накладається ще й куріння тютюну, ступінь пошкодження тканин у багато разів збільшується, в результаті чого підвищується ризик розвитку раку.
При цьому ВООЗ звертає увагу, що безпечної дози алкоголю не існує, і будь-які обсяги споживання спиртних напоїв підвищують ризик розвитку раку.
Як пропонують боротися з алкоголізмом
Для зниження рівня ризику Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендує всім країнам вжити відповідних "політичні рішення" щодо алкоголю. Найбільш ефективними заходами є підвищення ціни на алкогольні напої, обмеження доступності алкоголю в роздрібному продажі та введення заборони на рекламу спиртного.