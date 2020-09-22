Головним канцерогенним (викликає рак) компонентом алкоголю є етанол, що міститься у всіх видах алкогольних напоїв. Пошкодження клітин етанолом збільшує ризик злоякісних утворень.

У ВООЗ зазначили, що поінформованість про вплив алкоголю на ризик розвитку злоякісних пухлин залишається низькою. Особливо це стосується країн Європи, де спостерігається найвищий рівень споживання алкоголю у світі.

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Які види раку викликає алкоголь

За даними ВООЗ, вживання алкоголю може викликати як мінімум сім видів раку, а саме:

рак кишківника (товстої та прямої кишки);

рак молочної залози;

рак стравоходу;

рак гортані;

рак печінки;

рак ротової порожнини;

рак горла.

Чому алкоголь викликає рак

Етанол – це канцероген, він пошкоджує клітини та збільшує ризик пухлин. Алкоголь також впливає на жіночі гормони, стимулюючи клітинне розмноження і підвищуючи ризик розвитку раку молочної залози.

Якщо на вживання алкоголю накладається ще й куріння тютюну, ступінь пошкодження тканин у багато разів збільшується, в результаті чого підвищується ризик розвитку раку.

При цьому ВООЗ звертає увагу, що безпечної дози алкоголю не існує, і будь-які обсяги споживання спиртних напоїв підвищують ризик розвитку раку.

Як пропонують боротися з алкоголізмом

Для зниження рівня ризику Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендує всім країнам вжити відповідних "політичні рішення" щодо алкоголю. Найбільш ефективними заходами є підвищення ціни на алкогольні напої, обмеження доступності алкоголю в роздрібному продажі та введення заборони на рекламу спиртного.