Команда ученых определила, что ежедневное употребление бокала красного вина помогает снизить вероятность развития нейродегенеративных заболеваний – болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Результаты исследования опубликованы в Frontiers In Nutrition.

Также на тему: Какое вино может положительно влиять на продолжительность жизни

Почему повреждается мозг

Одним из факторов развития этих недугов является влияние активных форм кислорода и азота на клетки мозга – оксидативный и нитрозативный стресс. При их возникновении повреждается структура клетки, нарушается ее функция и запускаются внутренние программы воспаления и самоуничтожения нейрона (апоптоз).

Полезное вино

Определенные компоненты вина – флаваны, поступают в кишечник и перерабатываются микрофлорой, которая превращает их в производные пропионовой, фенилоцетовой и бензойной кислот. Они оказывают прямое действие на мозг и способны остановить клеточную смерть.

Для идентификации наиболее активного компонента вина ученые в течение 24 часов удерживали предварительно выращенные культуры клеток человеческой нейробластомы в растворах метаболитов красного вина различной концентрации.

В результате наибольшую активность показала 3,4-дигидроксифенилоцетовая кислота. Ее способность защищать клетки от гибели проявлялась как в низкой, так и в высокой концентрации. Производные пропионовой и фенилоцетовой кислот также уменьшали интенсивность процесса.

Читайте также: Какое количество алкоголя может вызвать рак

Таким образом, ученые доказали, что в красном вине содержатся вещества, которые тормозят разрушение клеток. С помощью кишечного микробиома человека они защищают нервную систему.

Вред алкоголя

Но вред может превысить пользу. Алкоголь негативно влияет почти на все органы человека и вызывает по меньшей мере 7 видов рака. ВОЗ напоминает, что безопасной дозы алкоголя не существует. Поэтому даже незначительное потребление может вызвать необратимые процессы.