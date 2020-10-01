Полезный алкоголь: назвали напиток, который защищает мозг от болезней
Команда ученых определила, что ежедневное употребление бокала красного вина помогает снизить вероятность развития нейродегенеративных заболеваний – болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Результаты исследования опубликованы в Frontiers In Nutrition.
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Почему повреждается мозг
Одним из факторов развития этих недугов является влияние активных форм кислорода и азота на клетки мозга – оксидативный и нитрозативный стресс. При их возникновении повреждается структура клетки, нарушается ее функция и запускаются внутренние программы воспаления и самоуничтожения нейрона (апоптоз).
Полезное вино
Определенные компоненты вина – флаваны, поступают в кишечник и перерабатываются микрофлорой, которая превращает их в производные пропионовой, фенилоцетовой и бензойной кислот. Они оказывают прямое действие на мозг и способны остановить клеточную смерть.
Для идентификации наиболее активного компонента вина ученые в течение 24 часов удерживали предварительно выращенные культуры клеток человеческой нейробластомы в растворах метаболитов красного вина различной концентрации.
В результате наибольшую активность показала 3,4-дигидроксифенилоцетовая кислота. Ее способность защищать клетки от гибели проявлялась как в низкой, так и в высокой концентрации. Производные пропионовой и фенилоцетовой кислот также уменьшали интенсивность процесса.
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Таким образом, ученые доказали, что в красном вине содержатся вещества, которые тормозят разрушение клеток. С помощью кишечного микробиома человека они защищают нервную систему.
Вред алкоголя
Но вред может превысить пользу. Алкоголь негативно влияет почти на все органы человека и вызывает по меньшей мере 7 видов рака. ВОЗ напоминает, что безопасной дозы алкоголя не существует. Поэтому даже незначительное потребление может вызвать необратимые процессы.