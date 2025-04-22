Інтимне життя традиційно вважається однією з найважливіших частин як романтичних стосунків, так і життя людини в цілому, повідомляє 24 Канал з посиланням Journal of Family Psychology.

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Нове дослідження впливу сексу на стосунки

Цього разу фахівці з університетів Німеччини та Канади вирішили з’ясувати, чи існує зв’язок між частотою інтимних контактів і рівнем щастя у стосунках, а також чи можуть бути задоволеними пари, які зовсім не практикують секс.

У рамках дослідження науковці проаналізували дані великого національного проєкту German Family Panel. У вибірку увійшли дані про 2101 пару, які складалися з чоловіка і жінки, вік учасників варіювався від 20 до 39 років. На момент дослідження пари перебували у стосунках у середньому близько десяти років.

Учасники відповідали на запитання про частоту своїх інтимних контактів за останні три місяці та оцінювали власне задоволення стосунками за шкалою від 0 до 10 балів. На основі отриманих відповідей дослідники поділили пари на чотири групи.

Секс – важлива частина стосунків

Найбільшою групою, до якої увійшли 86% опитаних, стали пари, в яких обидва партнери були задоволені стосунками та займалися сексом приблизно раз на тиждень. Ці респонденти мали високу емоційну залученість, сильну прихильність до партнера та низьку схильність до конфліктів.

Друга група, яка склала 3,6% вибірки, характеризувалася парами, в яких обидва партнери відчували незадоволеність стосунками. Такі пари займалися сексом рідше двох – трьох разів на місяць, а учасники демонстрували меншу прихильність, були менш відкритими у вираженні своїх думок і почуттів, а також частіше конфліктували.

Решта 10% вибірки розподілилися між двома групами, де незадоволеним стосунками був лише один із партнерів. У цих парах частота сексуальних контактів була між двома – трьома разами на місяць та одним разом на тиждень. Науковці припустили, що різниця у рівні задоволеності, ймовірно, пояснюється факторами, не пов’язаними з інтимним життям.

Цікаво, що лише 2,3% опитаних повідомили, що не мали сексуальних контактів за останні три місяці, але при цьому залишалися задоволеними своїми стосунками. Хоча така ситуація виявилася рідкісною, вона все ж можлива, що підтверджує різноманітність сценаріїв у романтичних стосунках.

Ключових висновків два: по-перше, регулярна сексуальна близькість дійсно є важливою частиною якісних стосунків для більшості пар. По-друге, у нашому дослідженні оптимальна частота статевих актів становила близько одного разу на тиждень,

– зазначили автори дослідження.

Однак науковці наголошують, що результати їхньої роботи не можна універсально застосувати до всіх груп населення. Річ у тім, що дані були зібрані лише серед гетеросексуальних пар молодого та середнього віку, які проживають у Німеччині. В інших країнах, серед одностатевих пар або представників старших вікових груп закономірності можуть бути зовсім іншими.