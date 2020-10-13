В середньому у чоловіків-алкоголіків структури мозку, відповідальні за винагороду, були меншими на 4,1%, ніж у здорових людей, а у жінок-алкоголіків – навпаки, на 4,4% більшими.

Спільне дослідження фахівців з Массачусетської лікарні та Школи медицини університету Бостона продемонструвало різницю між тим, як алкоголізм впливає на систему винагород мозку у жінок і чоловіків, пише MedicalXpress.

Також на тему: Наскільки сильно алкоголь змінює особистість людини

До теперішнього моменту наукові роботи подібної тематики велися виключно за участю чоловіків, тому результати стали для вчених несподіванкою.

Як відбувалося дослідження

Фахівці працювали з 60 пацієнтами (30 жінками та 30 чоловіками), які раніше протягом тривалого часу були алкоголіками, а потім кинули пити. Період абстиненції тривав від чотирьох тижнів до 38 років.

Контрольна група складалася з 60 здорових чоловіків і жінок. По кожному з учасників наукові співробітники отримали повні медичні дані, оцінки нейропсихологів і результати МРТ.

Мозок алкоголіків відрізняється

Відповідні структури мозку у жінок, які страждають на алкоголізм, більші, ніж у здорових – а ось у чоловіків залежність зворотна, причому різниця в обох випадках майже однакова.

Тривалість та інтенсивність вживання алкоголю посилювала відмінності. Крім того, вчені помітили, що чим довше був період тверезості – тим менше було зайвої рідини в шлуночках мозку. Це дозволяє зробити припущення, що мозок після алкоголізму все ж відновлюється.