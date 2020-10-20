В жизни достаточно поводов понервничать и многие ищут помощь в алкоголе. Но наука не советует снимать стресс таким образом.

Алкоголь и правда расслабляет, но ненадолго. Совсем скоро вероятность натворить глупостей растет и спиртное становится тем самым фактором, который добавляет нам в жизни больше стресса, пишет NHS.

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Сам алкоголь тоже стресс для организма. Приемлемое количество выпитого за неделю – это не более 14 единиц (один бокал вина 125 мл – это 1,5 единицы). С таким количеством мы можем справиться, но если выпивать больше раз или просто пить больше и на регулярной основе – то нагрузка серьезнее.

Как бороться со стрессом без алкоголя

1. Поймите причину стресса

Если вы найдете причину стресса, то справиться с ним будет проще. Не только плохие, но и хорошие жизненные моменты вызывают стресс (например, свадьбы).

2. Попробуйте спорт

Не обязательно покупать дорогой абонемент в спортзал – прогулка быстрым шагом, езда на велосипеде, танцы и даже работа в саду помогут расслабиться. Главное, не через силу: начинайте постепенно, интервалами (если вам трудно бежать 30 минут, бегите три раза по 10), ставьте реалистичные цели.

3. Поговорите с хорошим человеком

Люди умеют смешно шутить, помогают взглянуть на проблему иначе и предлагают решения. Они дают нам ощущение принадлежности к группе, возможность поделиться своими успехами и повышают самооценку. Поэтому старайтесь общаться – обедайте с коллегами, отвлекитесь от соцсетей, чтобы поужинать с семьей, рискните встретиться с другом детства, который давно зовет вас погулять. Но избегайте людей, которые пытаются вас как-то задеть, обидеть, ну или просто раздражают.

4. Попробуйте управлять временем

Можно составить расписание, отложить важны задачи и сначала выполнять важные дела. Тогда они не перерастут в "очень важные и очень срочные" – источник стресса. Выделите себе время для отдыха. Может, вам стоит отказаться от каких-то неважных дел или встреч. А чтобы было проще понять, что важно, а что нет, – подумайте, чего вы вообще от себя хотите.

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5. Дышите глубже

Есть дыхательная техника, которая занимает немного времени и утоляет панику. Выполнять ее можно стоя, сидя или лежа. Главное, чтобы было очень комфортно и ничто не мешало дышать (снимите одежду, если требуется). Ноги на ширине плеч (даже лежа). Вдыхайте воздух через нос глубоко, но не напрягайтесь. Пока вдыхаете, попробуйте досчитать от 1 до 5. А вот выдыхайте через рот, если можете. Дышите таким образом 3-5 минут.

6. Обратитесь к психотерапевту

Если от самопомощи не становится легче или вы в том состоянии, когда советы заняться спортом и чаще думать о хорошем раздражают еще больше, – сходите к врачу. У специалистов есть лучшие инструменты.