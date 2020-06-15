Кожен хоче мати гарну пам'ять, швидку реакцію та гострий розум. Виявляється є способи, які допоможуть мозку працювати краще.

Кожен з вас чув про таблетки для поліпшення роботи мозку. Мова йде про ноотропи, розповів невролог Михайло Шатківський, пише 24 канал.

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Їхня ефективність спростована, у деяких є поодинокі позитивні неякісні замовні дослідження з малою кількістю пацієнтів. Немає жодного схваленого міжнародними рекомендаціями препарату для поліпшення роботи мозку як у здорових, так і у хворих (інсульти, деменція і т.д.).

Але вихід є, можна прокачати мозок завдяки способу життя.

Покращення роботи мозку

Навчитися бути "тут і зараз". Іншими словами, потрібно відключити автоматизми, які створив наш ледачий мозок для економії енергії.

Міняти дорожні маршрути, за якими пересуваєтеся: тоді вам доведеться напружитися, щоб побудувати новий

Вчитися бачити, чути й відчувати. Не будьте у своїх думках. Досягніть ефекту "провалу" у свої відчуття. Чистити зуби й мити посуд лівою рукою (стоячи на одній нозі). Для шульг – навпаки.

Прокачувати дрібну моторику. Пам'ять є і на кінчиках пальців. Малювання, в'язання, бісероплетіння та багато іншого.

Медитація. Сконцентруйся на диханні, закрий очі, відкинь зайві думки.

Сон. Якісний і достатній (про гігієну сну пост буде пізніше). Саме уві сні короткочасна пам'ять переходить в довготривалу.

Читати. Особливо те, що взагалі не хочеться. Наприклад, мої пости Нове і складне. Бажано, викладене на папері.

Вчити іноземні мови й вірші. Профілактика хвороби Альцгеймера і буст до пам'яті.