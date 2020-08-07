Зв'язок раціону харчування і деменції є. Про це свідчить дослідження, яке проводили впродовж 20 років, вчені вивчали раціон майже 3 тисяч людей у віці від 50 років і визначили три групи багатих флавоноїдами продуктів, які знижують ймовірність розвитку деменції.

Це рідкісний багаторічний експеримент, в якому вченим вдалося простежити кількість споживаних флавоноїдів за багато років до постановки діагнозу.

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Флавоноїди в раціоні пов'язані з різними перевагами для здоров'я, зокрема зниження запалення в організмі. Флавоноїди містяться в багатьох фруктах і овочах, а також в напоях на основі рослин, наприклад, зеленому чаї.

Спостереження показали, що низьке споживання трьох типів флавоноїдів пов'язано з високим ризиком деменції.

Так, низьке споживання флавонолів і флавоноїдних полімерів, які містяться в яблуках, грушах і чаї, підвищували ризики деменції в два рази.

У той час як низьке споживання антоціанів, що містяться в чорниці, полуниці і червоному вигляді, підвищували ризики вже в чотири рази.

То скільки фруктів треба їсти

Під низьким споживанням вчені розуміли буквально кілька продуктів (фруктів, чашок чаю) в місяць.

Високе споживання дорівнювало приблизно 8 чашкам ягід і аналогічній кількості фруктів в місяць, а також приблизно 20 чашкам чаю.

Дієта може бути пов'язана з погіршенням когнітивних функцій у людини і оскільки зараз не існує ефективного лікування деменції, профілактика залишається головним і єдиним способом запобігти розвитку хвороби,

– заявив автор дослідження Пол Жак.



Зелений чай також містить флавоноїди / Фото Unsplash

У віці після 50 років ще не пізно урізноманітнити раціон.

Ризики деменції підвищуються ближче до 70 років, тому в 50 років саме час скорегувати дієту,

– додали дослідники.