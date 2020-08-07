Какая доза фруктов защитит от деменции
Связь между рационом питания и деменцией есть. Об этом свидетельствует исследование, которое проводили в течение 20 лет. Ученые изучали рацион почти 3 тысяч людей в возрасте от 50 лет и определили три группы богатых флавоноидами продуктов, которые снижают вероятность развития деменции.
Это редкий многолетний эксперимент, в котором ученым удалось проследить количество потребляемых флавоноидов за много лет до постановки диагноза.
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Флавоноиды в рационе связаны с различными преимуществами для здоровья, включая снижение воспаления в организме. Флавоноиды содержатся во многих фруктах и овощах, а также в напитках на основе растений, например, зеленом чае.
Наблюдения показали, что низкое потребление трех типов флавоноидов связано с высоким риском деменции.
Так сколько же фруктов нужно есть
- Под низким потреблением ученые понимали буквально несколько продуктов (фруктов, чашек чая) в месяц.
- Высокое потребление равнялось примерно 8 чашкам ягод и аналогичному количеству фруктов в месяц, а также примерно 20 чашкам чая.
Диета может быть связана с ухудшением когнитивных функций у человека, и поскольку сейчас не существует эффективного лечения деменции, профилактика остается главным и единственным способом предотвратить развитие болезни,
– заявил автор исследования Пол Жак.
Зеленый чай тоже содержит флавоноиды / Фото Unsplash
В возрасте после 50 лет еще не поздно разнообразить рацион.
Риски деменции повышаются ближе к 70 годам, поэтому в 50 лет самое время скорректировать диету,
– добавили исследователи.