Сучасний світ дуже втомлює людину, як фізично так і морально. Адже через великий потік інформації людський мозок "перегрівається" і йому потрібна розрядка. Один із найдієвіших варіантів – це медитація.

На сучасну людину навалюється дуже багато проблем: робота, особисте життя, багато інформації та якісь глобальні проблеми світу. Усе це накопичується і змушує нас страждати. А багато хто веде розмови у собі в голові, картаючи себе за деякі вчинки. Своїм досвідом медитації поділився креативний директор Banda Agency Павло Вржещ у інтерв’ю "ШОТАМ".

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За останні кілька десятиліть вчені зробили велику кількість досліджень. Вони пояснюють чому медитація дуже корисна. Адже команда Стенфордського університету довели, що у результаті медитації збільшується сіра речовина в області головного мозку, що відповідає за пам’ять, навчання і творчість. Але при цьому зменшується сіра речовина в областях, які відповідають за турботу, тривогу та стрес.

Як почати медитувати

Сумніви щодо медитації з’являються через відсутності схожого досвіду, щоб порівняти. Медитація спрямована всередину й є унікальною. Бо, наприклад, футбол – це як біг, але з м’ячем і тренер цьому може навчити, а ось в медитації так не працює. Тренер не може потрапити в голову, щоб порадити та направити.

На початку навчання треба постаратися не дуже старатися, тобто не працювати на результат і перевершити всіх навколо. Головне – це розслабитись та залишатись посереднім учнем.



Поради щодо медитації від Павла Вржещ / Фото: mc.today

Комбо-меню, як розслабитись та розпочати

Спробуйте книжку Дена Харіса "Покидьок у вашій голові" і, паралельно, медитувати під додаток Headspace.

У цій книзі Харріс емоційно та смішно описує переживання, які він відчуває кожен як тільки починає займатись медитацією. Це допомагає зрозуміти як треба, чому це відбувається та як в інших це відбувається.

А додаток Headspace має корисні відео-анімації з поясненнями. А автор медитацій у додатку Енді Паддікомб має дуже мелодійний голос. Він запевняє, що медитувати можна на стільці протягом 5 – 10 хвилин.

Користь від медитація, яку можна помітити

Іноді під час медитації приходить творчий потік, а ідеї приходять одна за одною. Під час регулярних медитацій частіше буває у творчому настрої, а також він навчився засинати без перегляду двох серій.

Голос его приглушає усвідомленість, саме ця частина змушує кожного думати, що весь світ обертається навколо нього. Думки з’являються і ховаються в голові, а людина за цим спостерігає – це й є медитація. Згодом, спокій розуму стає глибшим.