Апатія – може бути раннім симптом деменції
В апатії й деменції багато спільних симптомів. Науковці припускають, що апатія – не є фактором ризику деменції, а її ранній прояв.
Наукова робота опублікована в Journal of Neurology, Neurosurgery, & Psychiatry.
Також на тему: Як зрозуміти, що в людини деменція
Апатія і депресія часто поєднуються, але це різні психічні проблеми. Для апатії характерні почуття байдужості й пригніченість мотивації. Вчені раніше вказували, що неточна диференціальна діагностика погано впливає на результати апатії та депресії.
У новому дослідженні вчені проаналізували динаміку стану більш ніж 450 осіб з церебральною мікроангіопатією – пошкодженням дрібних судин мозку. Ця хвороба – причина розвитку судинної деменції.
Деменція та апатія: взаємозв'язок
Автори виявили, що в учасників дослідження високий рівень апатії або його збільшення були пов'язані з розвитком деменції протягом кількох років. Аналогічної зв'язку між депресією і деменцією це дослідження не показало.
У висновках досліджень автори припускають, що апатія – не є фактором ризику когнітивних відхилень, а скоріше ранній симптом ушкодження білої речовини мозку. Вони вказують, що раніше в теоретичних роботах висловлювалася думка, що певні симптоми апатії збігаються з ознаками зниження когнітивних здібностей.