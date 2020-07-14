В апатії й деменції багато спільних симптомів. Науковці припускають, що апатія – не є фактором ризику деменції, а її ранній прояв.

Наукова робота опублікована в Journal of Neurology, Neurosurgery, & Psychiatry.

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Апатія і депресія часто поєднуються, але це різні психічні проблеми. Для апатії характерні почуття байдужості й пригніченість мотивації. Вчені раніше вказували, що неточна диференціальна діагностика погано впливає на результати апатії та депресії.

Апатія – що це? Клінічний симптом, який характеризується байдужістю та зниженням емоційності.

У новому дослідженні вчені проаналізували динаміку стану більш ніж 450 осіб з церебральною мікроангіопатією – пошкодженням дрібних судин мозку. Ця хвороба – причина розвитку судинної деменції.

Деменція та апатія: взаємозв'язок

Автори виявили, що в учасників дослідження високий рівень апатії або його збільшення були пов'язані з розвитком деменції протягом кількох років. Аналогічної зв'язку між депресією і деменцією це дослідження не показало.

Деменція – що це? Зменшення когнітивних здібностей людини через ураження мозку.

У висновках досліджень автори припускають, що апатія – не є фактором ризику когнітивних відхилень, а скоріше ранній симптом ушкодження білої речовини мозку. Вони вказують, що раніше в теоретичних роботах висловлювалася думка, що певні симптоми апатії збігаються з ознаками зниження когнітивних здібностей.