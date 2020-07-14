У апатии и деменции много общих симптомов. Ученые предполагают, что апатия – является не фактором риска деменции, а ее ранним проявлением.

Научная работа опубликована в Journal of Neurology, Neurosurgery, & Psychiatry.

Также на тему: Как понять, что у человека деменция

Апатия и депрессия часто сочетаются, но это разные психические проблемы. Для апатии характерно чувство безразличия и подавленность мотивации. Ученые ранее указывали, что точная дифференциальная диагностика плохо влияет на результаты апатии и депрессии.

Апатия – что это? Клинический симптом, который характеризуется безразличием и снижением эмоциональности.

В новом исследовании ученые проанализировали динамику состояния более чем 450 человек с церебральной микроангиопатией – повреждением мелких сосудов мозга. Эта болезнь – причина развития сосудистой деменции.

Деменция и апатия: взаимосвязь

Авторы обнаружили, что у участников исследования высокий уровень апатии или его увеличения были связаны с развитием деменции в течение нескольких лет. Аналогичной связи между депрессией и деменцией это исследование не показало.

Деменция – что это ? Уменьшение когнитивных способностей человека из-за поражения мозга.

В выводах исследований авторы предполагают, что апатия – не является фактором риска когнитивных отклонений, а скорее ранний симптом повреждения белого вещества мозга. Они указывают, что ранее в теоретических работах высказывалось мнение, что определенные симптомы апатии совпадают с признаками снижения когнитивных способностей.