Современный мир очень утомляет человека, как физически, так и морально. Ведь из-за большого потока информации человеческий мозг "перегревается" и ему нужна разрядка. Один из самых действенных вариантов – это медитация.

На современного человека наваливается очень много проблем: работа, личная жизнь, много информации и какие-то глобальные проблемы мира. Все это накапливается и заставляет нас страдать. А многие ведут разговоры у себя в голове, кляня себя за некоторые поступки. Своим опытом медитации поделился креативный директор Banda Agency Павел Вржещ в интервью "ШОТАМ".

Читайте также Апатия может быть ранним симптом деменции

За последние несколько десятилетий ученые сделали большое количество исследований. Они объясняют почему медитация очень полезна. Ведь команда Стэнфордского университета доказали, что в результате медитации увеличивается серое вещество в области головного мозга, отвечающее за память, обучение и творчество. Но при этом уменьшается серое вещество в областях, которые отвечают за заботу, тревогу и стресс.

Как начать медитировать

Сомнения по медитации появляются ввиду отсутствия подобного опыта, чтобы сравнить. Медитация направлена ​​внутрь и является уникальной. Потому что, например, футбол – это как бег, но с мячом и тренер этому может научить, а вот в медитации так не работает. Тренер не может попасть в голову, чтобы посоветовать и направить.

В начале обучения нужно постараться не очень стараться, то есть не работать на результат и превзойти всех вокруг. Главное – это расслабиться и оставаться посредственным учеником.



Советы по медитации от Павла Вржещ / Фото: mc.today

Комбо-меню, как расслабиться и начать

Попробуйте книгу Дэна Харриса "Подонок в вашей голове" и, параллельно, медитировать под приложение Headspace.

В этой книге Харрис эмоционально и смешно описывает переживания, которые он испытывает каждый раз как только начинает заниматься медитацией. Это помогает понять как надо, почему это происходит и как у других это происходит.

А в приложении Headspace есть полезные видео-анимации с объяснениями. А у автора медитаций в приложении Энди Паддикомба очень мелодичный голос. Он уверяет, что медитировать можно на стуле в течение 5 – 10 минут.

Польза от медитации, которую можно заметить

Иногда во время медитации приходит творческий поток, а идеи приходят одна за другой. Во время регулярных медитаций чаще бывает в творческом настроении, а также он научился засыпать без просмотра двух серий.

Голос его приглушает осознанность, именно эта часть заставляет каждого думать, что весь мир вращается вокруг него. Мысли появляются и скрываются в голове, а человек за этим наблюдает – это и есть медитация. Впоследствии, спокойствие ума становится глубже.