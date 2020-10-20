Чому ми всі стали агресивнішими після початку пандемії і як навчитися бути щасливим в тривожні коронавірусні часи – в ексклюзивному інтерв'ю з психотерапевтом.

Карантин – это огромная психологическая травма для всего мира. После тотального локдауна люди стали более тревожными и агрессивными.

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Как нас изменил коронавирус и что делать, чтобы жить в новой реальности, не теряя вкуса жизни – 24 каналу рассказала психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук Тина Берадзе.

Коронавирус рубанул по Украине – у нас слишком много слабых мест

Психотерапевт Тина Берадзе / Фото Черноморская ТРК

Мы пережили весну и лето в тревожных новостях. После снятия локдауна стало заметно, что люди стали на все реагировать намного более раздраженно. При этом число конспирологических теорий – не только по поводу коронавируса, а по поводу всего – сильно увеличилось. Откуда это все?

Давайте начнем с конспиративных теорий. Мы их создаем, когда не можем понять, что происходит и не знаем, с чем столкнулись. Человек, по своей природе, очень не любит не понимать. Поэтому если мы не находим удобных нам объяснений в реальности, их место занимает конспирология. Сейчас у нас началось вытеснение. Цифра заболевших растет, число тех, кто не верит в коронавирус – тоже.

Почему с коронавирусом получилась такая история: что он есть, но мы его как бы не замечаем?

Потому что мы бессильны. Мы первый раз столкнулись с таким неизведанным. Нам страшно. Абсолютно изменился наш уклад жизни. Кого-то надо винить в проблеме. Поэтому мы обвиняем 5G, Билла Гейтса, кого угодно. Это просто страх.

Откуда взялся вирус – это уже неважно. Вирус уже есть. И по всему миру он ударил по самым слабым местам.

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В самом начале, когда только начинался локдаун, говорили, что должен сильно вырасти уровень семейного насилия…

И он вырос. Во всем мире. Вырос показатель разводов. Понимаете, если у человека хорошая иммунная система, коронавирус практически не может сильно ему навредить. Это касается и семей, и государств также – вирус по всему миру ударил по самым слабым местам.

Чем сильнее экономика – тем легче государство прошло карантин. Чем развитее система здравоохранения – тем спокойнее она справилась с первой волной коронавируса. Чем здоровее отношения в паре – тем комфортнее они пережили все происходящее. Коронавирус так сильно рубанул по Украине, потому что у нас было слишком много слабых мест. Поэтому пострадали и экономика, и вся медицинская система вместе с ее пациентами, и все, кто страдал от семейного насилия.

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Насилие было и раньше. Просто мы привыкли считать его нормой, думали, что иногда женщины сами провоцируют. Хотя, если тебе не нравится твоя жена, ее не надо бить. От нее надо уйти. Но просто представьте, что получится, если жену и избивающего ее мужа закрыть на месяцы в одной квартире, чтобы они круглосуточно были вместе.

Скорее всего, ничего хорошего…

Именно! Более того, не представляете, сколько у нас людей имеют искаженное представление об отношениях. Еще десять лет назад мне регулярно доказывали женщины, что "Мой зять бьет мою дочку, потому что он ее любит! Если бы он ее не любил, он бы так ее не ревновал!". А потом еще обвиняли своих дочерей, что они мало терпят и недостаточно хорошо одеваются, чтобы придурок-муж ее не бил.

В карантин на поверхность вылезло то, что припудривали годами

Все летние истории террористов и нападений, что людей очень поляризует каждая такая ситуация. Далеко не всегда жертв воспринимали как жертв, часто на них перекладывали вину за случившееся. Это тоже последствие карантина?

Нет, у нас давно есть некий слом в сознании. Если бы она не одела короткую юбку – ее бы не изнасиловали. Если бы жена не спровоцировала – муж не избил бы. Если бы митингующие не вышли на улицы – их не били бы силовики. Это – типичный виктимблейминг, обвинение жертвы.

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Почему у нас настолько сложно складываются отношения с темой насилия, что мы всегда склонны обвинять во всем жертву?

Виктимблейминг – это то, что есть везде и вообще присуще людям. Это тоже форма проявления страха: "Ситуация, конечно, ужасная, но со мной такое произойти не может, потому что я хороший и все делаю правильно. А вот он/она что-то сделали не так, раз такое произошло".

Психотерапевт Тина Берадзе / Фото Черноморская ТРК

То есть, мы так себя успокаиваем?

Да. Мы объясняем себе, что насилие произошло, потому что жертва неправильно себя повела, а не потому, что в эту ситуацию может попасть каждый. Мы уверены, что с нами или нашими детьми такого точно не произойдет, потому что мы их правильно учим: не вмешиваться, не выпендриваться, молчать и быть как все. Наших родителей воспитывали так, чтобы они могли вырасти в тиранизированном обществе. Они нас воспитывали так же. Но общество давно изменилось. Если мы не будем говорить о том, что по авторитарным установкам того общества, которого больше нет, нам жить нельзя, изменений к лучшему не будет.

В карантин на поверхность ярче вылезло все то наболевшее, что мы старательно припудривали годами.

Если семейная пара жила вместе, но у них что-то шло не так и это обострилось время карантина, однако пара решила не разъезжаться и продолжила жить вместе – это плохое решение?

Если в их отношениях нет насилия – то нет. Если вылезли разногласия, но они решили остаться вместе, есть большая надежда, что они найдут выходы из этой ситуации.

Если пара разбежалась, потому что вместе дальше было никак, то у меня возникает вопрос, зачем они ждали коронавируса, чтобы развестись? Когда у нас все идет плохо, мы идем за поддержкой к близким. Если к семье за поддержкой вы прийти не можете, то что вы делаете вместе?

Как правильно читать новости, чтобы не стигматизировать те или иные группы населения?

Стигматизация – это то, что мы любим делать еще с Советского союза. Это во всем мире есть, но у нас – тройная стигматизация.

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Стигматизировать, на самом деле, очень легко. На кого-то надо перекладывать ответственность. Поэтому легче придумать гениальное объяснение: "Он – псих". При этом забывается, что если что-то делают действительно душевнобольные люди, то их нужно лечить. А не маргинализровать. Навешивать такие диагнозы на воинов, на преступников, на всех подряд, нельзя категорически.

Карантин – это огромная психологическая травма для всего мира

Во время карантина, как говорят, у многих произошла переоценка ценностей. Это действительно так?

Конечно! Люди начали ценить жизнь. Ценить тех людей, которые просто готовы быть рядом. На самом деле, случилось очень много хорошего! Карантина показал, кто есть рядом и кого нужно ценить. Мы переоценили себя.

Из Ваших слов получается, что перед вирусом пока человечество испытывает тотальный страх?

Да. Изменилось все. Информационное поле изменилось. Поэтому коронавирус и коснулся всей планеты.

Что нам делать с этим страхом?

Осознать. Осознать, что это все уже с нами происходит. Затем – принять, что это есть. Без осознания мы не модем принять ситуацию. Люди, например, которые пошли в отрицание и ищут теории заговора, просто не хотят осознавать, что реальность такая, какая она есть. Это тоже плохо. Потому что один, например, неосознанный студент, который не признает вирус и не носит маску, может запросто заразить всю группу.

Вслед за осознанностью и признанием приходит ответственность. Каждый из нас начинает ответственно относиться и к себе, и к окружающим.

Психотерапевт Тина Берадзе / Фото Черноморская ТРК

Осознание – принятие – ответственность – это универсальный рецепт, который подходит нам всем. Не только во времена короновируса. Хотя карантин – это огромная психологическая травма для всего мира. Все мои коллеги по всему миру кричат, что это – эпидемия ментального нездоровья. Уровень тревоги и до коронавируса был на слишком высоком уровне. Коронавирусом и экономической нестабильностью он только усилился.

Уровень тревожности в ближайшее время падать не будет?

Конечно не будет! Единственное что с этим делать: осознанность-приятие-ответственность.

Изначально тревога – это механизм, который нас защищает. Но в современном мире мы столкнулись с огромным количеством новых факторов, которых раньше мы никогда не видели. На их фоне тревожность только усиливается. Плюс – коронавирус.

Универсальный рецепт: осознание – принятие – ответственность

Как научиться использовать тревогу себе на пользу?

Когда тревога обоснована, и мы понимаем, почему тревожимся – это нормально. Когда тревога из нашего защитника становится нашим врагом, нужно обращаться к специалисту. Потому что начинаются изменения в работе мозга, справиться с которыми самостоятельно невозможно.

Если тревога начинает влиять на качество жизни и на то, как вы себя чувствуете каждый день – значит стоит обратиться за помощью. Хотя бы для того, чтобы научится пользоваться теми механизмами, которые помогут вернуть себя в состояние душевного баланса. Если тревога начинается запросто, безо всяких причин – значит есть проблема. На самом деле, это очень серьезный вопрос, потому что тревожные расстройства становятся одной из самых массовых проблем.

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Если есть ситуация, с которой ты сам не справляешься, значит нужно обращаться за помощью к специалистам. Сейчас очень популярны рекламы, предлагающие детокс-чаи, детокс-еду и вообще все детокс, без малейших научных обоснований. Если у тебя есть печень и почки – ты уже способен выводить токсины из организма. Если тебе нужен настоящий, трушный детокс, то у тебя могут отказывать печень или почки. В таком случае тебе не нужен чай. Тебе нужен врач.

Как научиться быть счастливым в наши тревожные коронавирусные времена?

Не забывать свои любимые вещи, которые приносят радость и не отказываться от них. Вспомните, что делало нас счастливым до коронавируса. Если по утрам нравится слушать музыку, то мы продолжаем ее слушать по утрам. Из-за того, что случилось что-то плохое, все хорошее из жизни не ушло.

Если мы принимаем ситуацию, берем на себя ответственность и строим планы исходя из действительности – тревога уменьшается. Счастье – это же непостоянное состояние. Все время счастливые люди лежат в дурдоме. Счастье – это минуты. Просто сейчас у нас есть возможность вернуть свою жизнь в свою колею и наслаждаться ее маленькими радостями – общением с семьей, музыкой, едой.

Психотерапевт Тина Берадзе / Фото Черноморская ТРК

Просто нужно переждать это время, обезопасить себя, ограничить себя в тусовках. Да, обидно. Но тут выбор или ты потерпишь, или пойдешь на тусовку и вполне возможно, не переживешь наступающей зимы.

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Как правильно реагировать на человеческую агрессию?

С юмором. Ответная агрессия только усугубит ситуацию. Юмор и смех – это именно то, что разряжает и расслабляет людей.