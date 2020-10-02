Міжнародний день боротьби проти насильства щороку нагадує про цю проблему, яка торкається багатьох людей світу. Кількість звернень до правоохоронців зростає, але багато хто ще досі соромиться повідомити про насильство, особливо про домашнє. Якою має бути правильна психологічна підтримка жертві насилля – читайте далі.

Міжнародний день боротьби проти насилля відзначається щорічно 2 жовтня. Психологиня Богдана Валігура розповіла на своїй сторінці в інстаграмі про те, як підтримати жертву домашнього насилля.

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Богдана Валігура відразу наголосила, що ми не можемо допомогти тим людям, які не готові прийняти це. Жертва насилля може через тиск з вашого боку ще більше закритися. Вона попередила, що не потрібно нікого рятувати, поки про це не попросять.

Жертва не хоче обговорювати факт насилля – що робити?

Не можна тиснути на людину та наполягати на тому, що їй потрібно бігти від аб'юзера.

Головне завдання полягає не в тому, щоб врятувати, а в тому, щоб людина усвідомила реальний стан справ і відчувала, що ви готові допомогти.

Хто такий аб'юзер? Це партнер-домінант у стосунках, який чинить фізичне або психічне насильство над іншою людиною.

Не лізьте з порадами, натомість побудуйте довірливі відносини.

​Якщо ви дійсно хочете допомогти, вам варто збудувати довірливі відносини і дати зрозуміти, що ви справді турбуєтеся.

До прикладу, слова:

"Я переживаю за тебе"

"Як ти себе почуваєш?"

"Якщо ти захочеш щось обговорити або тобі буде потрібна допомога – я поруч, ти завжди можеш до мене звернутися".

Поширюйте інформацію, яка може наштовхнути на роздуми.

Часто у випадках домашнього насилля жертва сприймає ситуацію, як нормальну. Психологиня рекомендує дуже акуратно надати жертві інформацію, що може наштовхнути на роздуми. Це можуть бути як статті, так і відео про те, як розпізнати домашнє насильство.

Спитайте, що сталося.

Багато людей можуть бути не впевненими, чи вони справді стали жертвами і чи було насильство. Їм може здатися, що це була випадковість.

Відтак важливо поговорити про ситуацію і наголосити, що людина не винна в насильстві іншої особи.



Дуже часто людина сама не розуміє, що стала жертвою / Фото pexels

Чого не можна робити

У жодному разі не говоріть фрази:

"Чому ти так довго терпіла і мовчала?"

"Що ти такого зробила, що він тебе вдарив?"

Не говоріть ультиматуми:

"Або йди від нього, або припини мені це розповідати".

"Жертвам насилля практично неможливо самостійно вирватися з кола насильства. Тому підтримуючи таку людину, ви допомагаєте їй зрозуміти, що вона не самотня і може знайти підтримку", – додала психологиня.

Куди звертатися у разі вчинення насильства?

102 – Національна поліція України

– Національна поліція України 1547 – Урядова лінія з протидії домашньому насильству (працює у тестовому режимі)

– Урядова лінія з протидії домашньому насильству (працює у тестовому режимі) 0 800 500 335 (безкоштовний номер для стаціонарного телефона) / 116 123 (безкоштовно з мобільного) – Національна "гаряча" лінія з протидії домашньому насильству

(безкоштовний номер для стаціонарного телефона) / (безкоштовно з мобільного) – Національна "гаряча" лінія з протидії домашньому насильству 0 800 500 225 / 116 111 – Національна "дитяча" гаряча лінія

– Національна "дитяча" гаряча лінія 0 800 213 100 – Єдиний контакт центр системи безоплатної правової допомоги

​Марія Єфросиніна розповіла у відео, що робити тим, хто постраждав від насильства: