Психологическая помощь жертвам насилия: первые основные шаги
Международный день борьбы против насилия ежегодно напоминает об этой проблеме, которая затрагивает многих людей мира. Количество обращений к правоохранителям растет, но многие до сих пор стесняются сообщить о насилии, особенно о домашнем. Какой должна быть правильная психологическая поддержка жертве насилия – читайте далее.
Международный день борьбы против насилия отмечается ежегодно 2 октября. Психологи Богдана Валигура рассказала на своей странице в инстаграме о том, как поддержать жертву домашнего насилия.
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Богдана Валигура сразу отметила, что мы не можем помочь тем людям, которые не готовы принять это. Жертва насилия может из-за давления с вашей стороны еще больше закрыться. Она предупредила, что не нужно никого спасать, пока об этом не попросят.
Жертва не хочет обсуждать факт насилия – что делать?
- Нельзя давить на человека и настаивать на том, что ему нужно бежать от абьюзера.
Главная задача состоит не в том, чтобы спасти, а в том, чтобы человек осознал реальное положение дел и чувствовал, что вы готовы помочь.
Кто такой абьюзер?Это партнер-доминант в отношениях, который оказывает физическое или психическое насилие над другим человеком.
- Не лезьте с советами, взамен постройте доверительные отношения.
Если вы действительно хотите помочь, вам стоит построить доверительные отношения и дать понять, что вы действительно беспокоитесь.
К примеру, слова:
- "Я переживаю за тебя"
- "Как ты себя чувствуешь?"
- "Если ты захочешь что-то обсудить или тебе будет нужна помощь – я рядом, ты всегда можешь ко мне обратиться".
- Распространяйте информацию, которая может натолкнуть на размышления.
Часто в случаях домашнего насилия жертва воспринимает ситуацию, как нормальную. Психолог рекомендует очень аккуратно предоставить жертве информацию, которая может натолкнуть на размышления. Это могут быть как статьи, так и видео о том, как распознать домашнее насилие.
- Спросите, что произошло.
Многие люди могут быть не уверены, действительно ли они стали жертвами и было ли насилие. Им может показаться, что это была случайность.
Поэтому важно поговорить о ситуации и подчеркнуть, что человек не виновен в насилии другого лица.
Очень часто человек сам не понимает, что стал жертвой / Фото pexels
Чего нельзя делать
Ни в коем случае не говорите фразы:
- "Почему ты так долго терпела и молчала?"
- "Что ты такого сделала, что он тебя ударил?"
Не говорите ультиматумы:
"Либо уходи от него, либо прекрати мне это рассказывать".
"Жертвам насилия практически невозможно самостоятельно вырваться из круга насилия. Поэтому поддерживая такого человека, вы помогаете ему понять, что он не одинок и может найти поддержку", – добавила психолог.
Куда обращаться в случае совершения насилия?
- 102 – Национальная полиция Украины;
- 1547 – Правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме);
- 0 800 500 335 (бесплатный номер для стационарного телефона) / 116 123 (бесплатно с мобильного) – Национальная "горячая" линия по противодействию домашнему насилию;
- 0 800 500 225 / 116 111 – Национальная "детская" горячая линия;
- 0 800 213 100 – Единый контакт-центр системы бесплатной правовой помощи.
Мария Ефросинина рассказала в видео, что делать тем, кто пострадал от насилия:
Международный день ненасилияМеждународный день борьбы против насилия отмечается 2 октября. Дату выбрали в честь дня рождения Мохандаса Карамчанда Ганди (Махатма Ганди).
С 24 лет и до своей смерти он боролся с насилием в любых его формах. Умер Махатма Ганди от рук "классических" насильников, в 78-летнем возрасте.