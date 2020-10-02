Международный день борьбы против насилия ежегодно напоминает об этой проблеме, которая затрагивает многих людей мира. Количество обращений к правоохранителям растет, но многие до сих пор стесняются сообщить о насилии, особенно о домашнем. Какой должна быть правильная психологическая поддержка жертве насилия – читайте далее.

Международный день борьбы против насилия отмечается ежегодно 2 октября. Психологи Богдана Валигура рассказала на своей странице в инстаграме о том, как поддержать жертву домашнего насилия.

Читайте также Бьет – не значит, что любит: Минцифры и МВД запустили сериал о домашнем насилии

Богдана Валигура сразу отметила, что мы не можем помочь тем людям, которые не готовы принять это. Жертва насилия может из-за давления с вашей стороны еще больше закрыться. Она предупредила, что не нужно никого спасать, пока об этом не попросят.

Жертва не хочет обсуждать факт насилия – что делать?

Нельзя давить на человека и настаивать на том, что ему нужно бежать от абьюзера.

Главная задача состоит не в том, чтобы спасти, а в том, чтобы человек осознал реальное положение дел и чувствовал, что вы готовы помочь.

Кто такой абьюзер? Это партнер-доминант в отношениях, который оказывает физическое или психическое насилие над другим человеком.

Не лезьте с советами, взамен постройте доверительные отношения.

​Если вы действительно хотите помочь, вам стоит построить доверительные отношения и дать понять, что вы действительно беспокоитесь.

К примеру, слова:

"Я переживаю за тебя"

"Как ты себя чувствуешь?"

"Если ты захочешь что-то обсудить или тебе будет нужна помощь – я рядом, ты всегда можешь ко мне обратиться".

Распространяйте информацию, которая может натолкнуть на размышления.

Часто в случаях домашнего насилия жертва воспринимает ситуацию, как нормальную. Психолог рекомендует очень аккуратно предоставить жертве информацию, которая может натолкнуть на размышления. Это могут быть как статьи, так и видео о том, как распознать домашнее насилие.

Спросите, что произошло.

Многие люди могут быть не уверены, действительно ли они стали жертвами и было ли насилие. Им может показаться, что это была случайность.

Поэтому важно поговорить о ситуации и подчеркнуть, что человек не виновен в насилии другого лица.



Очень часто человек сам не понимает, что стал жертвой / Фото pexels

Чего нельзя делать

Ни в коем случае не говорите фразы:

"Почему ты так долго терпела и молчала?"

"Что ты такого сделала, что он тебя ударил?"

Не говорите ультиматумы:

"Либо уходи от него, либо прекрати мне это рассказывать".

"Жертвам насилия практически невозможно самостоятельно вырваться из круга насилия. Поэтому поддерживая такого человека, вы помогаете ему понять, что он не одинок и может найти поддержку", – добавила психолог.

Куда обращаться в случае совершения насилия?

102 – Национальная полиция Украины;

– Национальная полиция Украины; 1547 – Правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме);

– Правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме); 0 800 500 335 (бесплатный номер для стационарного телефона) / 116 123 (бесплатно с мобильного) – Национальная "горячая" линия по противодействию домашнему насилию;

(бесплатный номер для стационарного телефона) / (бесплатно с мобильного) – Национальная "горячая" линия по противодействию домашнему насилию; 0 800 500 225 / 116 111 – Национальная "детская" горячая линия;

– Национальная "детская" горячая линия; 0 800 213 100 – Единый контакт-центр системы бесплатной правовой помощи.

​Мария Ефросинина рассказала в видео, что делать тем, кто пострадал от насилия: