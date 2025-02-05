Повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Зеленський хоче розв'язувати питання доступності ліків

Зеленський під час наради з міністром охорони здоров’я та представниками Антимонопольного комітету, він наголосив на неприпустимості завищених цін.

Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо. І це відповідальність уряду, конкретно – міністра охорони здоровʼя, Антимонопольного комітету,

– наголосив президент.

Український лідер також заявив, що якщо відповідні рішення не будуть прийняті, він змушений буде прийняти кадрові зміни.

"Я втомився чекати відповідних пропозицій. Часу небагато. Все, що треба зробити, цілком зрозуміло. Потрібні конкретні кроки, конкретні рішення, які дозволять зробити більш доступним захист здоровʼя наших людей. Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення", – зазначив Зеленський.