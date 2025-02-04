Омега-3-ПНЖК є важливими складником клітинних мембран і кровоносних судин, але організм людини не здатний виробляти їх у достатній кількості. Саме тому лікарі та дієтологи вважають ці речовини ключовими елементами збалансованого раціону, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Aging.

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Численні наукові дослідження підтверджують важливу роль омега-3, що міститься у рибі та морепродуктах, для підтримки здоров’я. Раніше спостережні дослідження та невеликі клінічні експерименти демонстрували, що омега-3, вітамін D і регулярна фізична активність можуть уповільнювати процеси старіння.

Нове дослідження омега-3

Однак у цій сфері бракує масштабних досліджень, які б вивчали вплив кожного із цих чинників окремо чи в комплексі. Цим питанням зайнялися міжнародні науковці зі Швейцарії, США, Австралії та Франції.

Для аналізу швидкості біологічного старіння фахівці використали кілька алгоритмів. Вони дослідили, як змінювались ці показники у 777 літніх мешканців Швейцарії віком понад 70 років, за якими спостерігали протягом трьох років у межах проєкту DO-HEALTH. У вибірці 60% учасників становили жінки. Більшість із них не мали серйозних хронічних захворювань, когнітивних порушень чи психічних розладів, а також відзначалися високою фізичною активністю.

Метою проєкту DO-HEALTH було з’ясувати, чи сприяє приймання вітаміну D, омега-3 і регулярні фізичні вправи (три рази на тиждень) продовженню здорового життя літніх людей. У межах дослідження тестували вісім різних схем, які включали як окремий вплив цих чинників, так і їхньої комбінації. Учасники контрольної групи отримували плацебо. На початку експерименту, а також щорічно у піддослідних брали зразки крові, зокрема для ДНК-аналізу.

Рибʼячий жир сповільнює старіння

Аналіз показав, що приймання омега-3 дозволяв уповільнити біологічне старіння на термін до чотирьох місяців, згідно з однією з чотирьох моделей епігенетичного годинника (PhenoAge, GrimAge, GrimAge2 і DunedinPACE). Цей ефект не залежав від віку, статі чи індексу маси тіла учасників. Проте найкращі результати спостерігалися при поєднанні омега-3 із вітаміном D і фізичними вправами.

Така комбінація також допомагала знизити ризик розвитку раку і запобігала старечій слабкості протягом трирічного періоду спостереження. Науковці зазначають, що кожен із цих чинників підсилював дію інших, що призводило до більш вираженого загального результату.

Серед основних обмежень дослідження вчені виділили відсутність уніфікованих стандартів оцінки біологічного старіння, а також порівняно короткий період спостережень. Крім того, специфічні особливості швейцарської вибірки не дозволяють повністю поширити висновки на все літнє населення планети.