COVID-19 в Україні: понад 5 тисяч людей інфікувались, 3 тисячі – одужали
За минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 5 469 українців. Відомо, що від ускладненого перебігу COVID-19 померли ще 113 пацієнтів. Натомість понад 3 тисячі хворих одужали.
Актуальні дані згідно з Системою моніторингу поширення коронавірусної хвороби РНБО, пише 24 канал.
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Станом на 20 жовтня в Україні продовжують хворіти на коронавірус 173 788 людей.
Статистика поширення коронавірусу в областях
- Київ – 31 310 (+462);
- Харківська область – 29 559 (+446);
- Львівська область – 25 392 (+289);
- Одеська область – 19 343 (+264);
- Чернівецька область – 18 081 (+215);
- Тернопільська область – 17 738 (+235);
- Івано-Франківська область – 16 987 (+221);
- Рівненська область – 16 184 (+150);
- Київська область – 13 166 (+242);
- Закарпатська область – 11 956 (+131);
- Дніпропетровська область – 11 393 (+285);
- Хмельницька область – 11 239 (+204);
- Волинська область – 11 164 (+178);
- Житомирська область – 10 471 (+376);
- Сумська область – 9 321 (+217);
- Вінницька область – 8 523 (+105);
- Донецька область – 7 389 (+256);
- Черкаська область – 7 095 (+203);
- Чернігівська область – 6 980 (+201);
- Запорізька область – 6 616 (+133);
- Полтавська область – 6 300 (+249);
- Миколаївська область – 6 053 (+188);
- Херсонська область – 2 629 (+59);
- Луганська область – 2 576 (+109);
- Кіровоградська область – 1 642 (+51);
Зверніть увагу, що у статистику не враховані дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.
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