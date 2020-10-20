За минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 5 469 українців. Відомо, що від ускладненого перебігу COVID-19 померли ще 113 пацієнтів. Натомість понад 3 тисячі хворих одужали.

Актуальні дані згідно з Системою моніторингу поширення коронавірусної хвороби РНБО, пише 24 канал.

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Загалом від початку епідемії на COVID-19 захворіли 309 107 мешканців України. Відомо, що 129 533 з них уже видужали, натомість не змогли побороти недугу та померли від ускладнень, які спричинив коронавірус 5 786 людей.

Станом на 20 жовтня в Україні продовжують хворіти на коронавірус 173 788 людей.

Статистика поширення коронавірусу в областях

Київ – 31 310 (+462);

Харківська область – 29 559 (+446);

Львівська область – 25 392 (+289);

Одеська область – 19 343 (+264);

Чернівецька область – 18 081 (+215);

Тернопільська область – 17 738 (+235);

Івано-Франківська область – 16 987 (+221);

Рівненська область – 16 184 (+150);

Київська область – 13 166 (+242);

Закарпатська область – 11 956 (+131);

Дніпропетровська область – 11 393 (+285);

Хмельницька область – 11 239 (+204);

Волинська область – 11 164 (+178);

Житомирська область – 10 471 (+376);

Сумська область – 9 321 (+217);

Вінницька область – 8 523 (+105);

Донецька область – 7 389 (+256);

Черкаська область – 7 095 (+203);

Чернігівська область – 6 980 (+201);

Запорізька область – 6 616 (+133);

Полтавська область – 6 300 (+249);

Миколаївська область – 6 053 (+188);

Херсонська область – 2 629 (+59);

Луганська область – 2 576 (+109);

Кіровоградська область – 1 642 (+51);

Зверніть увагу, що у статистику не враховані дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.