Лікування коронавірусної інфекції у державних лікарнях має повністю оплачуватися державою. Якщо цього не стається, пацієнту слід звернутися на гарячу лінію Національної служби здоров’я України.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише Радіо Свобода.

Читайте також Скільки коштує лікування коронавірусу: відверті історії українців про боротьбу з COVID-19

За його словами, якщо хворий госпіталізований до стаціонару, в лікарні, в якій надається медична допомога хворим з коронавірусною хворобою, держава повністю покриває це лікування.

Це так званий "ковідний пакет", на який Національна служба здоров’я України укладає контракт з лікарнею і перераховує кошти,

– сказав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, у випадку, якщо пацієнт не має свого сімейного лікаря і підозрює коронавірус, йому слід також зателефонувати на регіональну телефонну гарячу лінію з питань COVID-19.



Телефони гарячої лінії COVID-19 / Інфографіка: МОЗ

Що відомо про лікування пацієнтів від коронавірусу

Журналісти 24 каналу провели розслідування, скільки коштує лікування від COVID-19 в Україні. Чимало українців відверто і щиро розповіли історії про те, що самостійно купували медикаменти, адже у лікарнях всі ліки, які були закуплені, вже майже закінчилися.

Про це у коментарі 24 каналу розповів інфекціоніст Роман Пономаренко.

"НСЗУ дає кошти на доплату 300% лікарям, і за ці гроші лікарні повинні також закупляти ліки. Але реально тільки на заробітну плату вистачає. В Полтаві ще не пишуть ліки на список, але якщо все піде такими темпами, то також будуть писати. Або повертатися на старі зарплати і купляти ліки, або виплачувати зарплату працівникам", – пояснив лікар.