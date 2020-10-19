Лечение коронавирусной инфекции в государственных больницах должно полностью оплачиваться государством. Если этого не происходит, пациенту следует обратиться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет Радио Свобода.

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По его словам, если больной госпитализирован в стационар, в больнице, в которой оказывается медицинская помощь больным с коронавирусной болезнью, государство полностью покрывает это лечение.

Это так называемый "ковидный пакет", на который Национальная служба здоровья Украины заключает контракт с больницей и перечисляет средства,

– сказал главный санитарный врач.

Напомним, в случае, если пациент не имеет своего семейного врача и подозревает коронавирус, ему следует также позвонить на региональную телефонную горячую линию по вопросам COVID-19.



Телефоны горячей линии COVID-19 / Инфографика: Минздрав

Что известно о лечении пациентов от коронавируса

Журналисты 24 канала провели расследование, сколько стоит лечение от COVID-19 в Украине. Немало украинцев откровенно и искренне рассказали истории о том, что самостоятельно покупали медикаменты, ведь в больницах все лекарства, которые были закуплены, уже почти закончились.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал инфекционист Роман Пономаренко.

"НСЗУ дает средства на доплату 300% врачам, и за эти деньги больницы должны также закупать лекарства. Но реально только на заработную плату хватает. В Полтаве еще не пишут лекарства на список, но если все пойдет такими темпами, то также будут писать. Либо возвращаться на старые зарплаты и покупать лекарства, либо выплачивать зарплату работникам", – пояснил врач.