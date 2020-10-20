За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 5 469 украинцев. Известно, что от осложненного течения COVID-19 умерли еще 113 пациентов. Зато более 3 тысяч больных выздоровели.

Актуальные данные согласно Системе мониторинга распространения коронавирусной болезни СНБО, пишет 24 канал. Стоит знать Что делать, когда государственная больница требует деньги за лечение COVID-19 Всего с начала эпидемии COVID-19 заболели 309 107 жителей Украины. Известно, что 129 533 из них уже выздоровели, но не смогли побороть недуг и умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус 5 786 человек. По состоянию на 20 октября в Украине продолжают болеть коронавирусом 173 788 человек. Статистика распространения коронавируса в областях Киев – 31 310 (+462);

Харьковская область – 29 559 (+446);

Львовская область – 25 392 (+289);

Одесская область – 19 343 (+264);

Черновицкая область – 18 081 (+215);

Тернопольская область – 17 738 (+235);

Ивано-Франковская область – 16 987 (+221);

Ровненская область – 16 184 (+150);

Киевская область – 13 166 (+242);

Закарпатская область – 11 956 (+131);

Днепропетровская область – 11 393 (+285);

Хмельницкая область – 11 239 (+204);

Волынская область – 11 164 (+178);

Житомирская область – 10 471 (+376);

Сумская область – 9 321 (+217);

Винницкая область – 8 523 (+105);

Донецкая область – 7 389 (+256);

Черкасская область – 7 095 (+203);

Черниговская область – 6 980 (+201);

Запорожская область – 6 616 (+133);

Полтавская область – 6 300 (+249);

Николаевская область – 6 053 (+188);

Херсонская область – 2 629 (+59);

Луганская область – 2 576 (+109);

Кировоградская область – 1 642 (+51); Обратите внимание, что в статистику не учтены данные с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.