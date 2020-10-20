COVID-19 в Украине: более 5 тысяч человек заразились, 3 тысячи – выздоровели
За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 5 469 украинцев. Известно, что от осложненного течения COVID-19 умерли еще 113 пациентов. Зато более 3 тысяч больных выздоровели.
Актуальные данные согласно Системе мониторинга распространения коронавирусной болезни СНБО, пишет 24 канал.
Стоит знать Что делать, когда государственная больница требует деньги за лечение COVID-19
По состоянию на 20 октября в Украине продолжают болеть коронавирусом 173 788 человек.
Статистика распространения коронавируса в областях
- Киев – 31 310 (+462);
- Харьковская область – 29 559 (+446);
- Львовская область – 25 392 (+289);
- Одесская область – 19 343 (+264);
- Черновицкая область – 18 081 (+215);
- Тернопольская область – 17 738 (+235);
- Ивано-Франковская область – 16 987 (+221);
- Ровненская область – 16 184 (+150);
- Киевская область – 13 166 (+242);
- Закарпатская область – 11 956 (+131);
- Днепропетровская область – 11 393 (+285);
- Хмельницкая область – 11 239 (+204);
- Волынская область – 11 164 (+178);
- Житомирская область – 10 471 (+376);
- Сумская область – 9 321 (+217);
- Винницкая область – 8 523 (+105);
- Донецкая область – 7 389 (+256);
- Черкасская область – 7 095 (+203);
- Черниговская область – 6 980 (+201);
- Запорожская область – 6 616 (+133);
- Полтавская область – 6 300 (+249);
- Николаевская область – 6 053 (+188);
- Херсонская область – 2 629 (+59);
- Луганская область – 2 576 (+109);
- Кировоградская область – 1 642 (+51);
Обратите внимание, что в статистику не учтены данные с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter