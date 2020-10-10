10 жовтня відзначається Світовий день психічного здоров‘я. Часто люди виділяють час на заняття спортом, приготування здорової їжі чи відмовляються від шкідливих звичок, однак ігнорують своє психічне здоров‘я.

За даними ВООЗ, кожна четверта людина у світі стикається з психічними проблемами, близько 1,1 мільярда людей переживали розлади психічного характеру.

Читайте також: Чим пахне стрес: неочікувана відповідь

Важливо не боятись говорити про психологічні проблеми, допомагати близьким та знайомим, у яких ви відчуваєте надмірну тривожність, депресію, зневіру.

Щорічно Світовий день психічного здоров‘я обумовлений певною темою. У 2020 році день пройде під девізом: "Психічне здоров'я доступно всім".

1. Які щоденні речі "вбивають" психічне здоров'я​ Мільйони людей у світі страждають від депресії. Її може спричинити й звичайні буденні речі, про вплив яких ми не задумуємося.

2. Супрун назвала звичку, яка покращить психічне здоров’я

У світі простежується тенденція того, що люди бояться обійняти когось чи просто подати руку незнайомим та близьким людям.

3. 6 міфів про психічне здоров'я

Психічне здоров’я допомагає людям реалізувати свій потенціал та досягати поставлених завдань.

4. 9 способів покращити психічне здоров'я

Ваше психічне здоров'я можуть покращити невеликі щоденні звички. Вони здатні вплинути на настрій та робити щасливими.

5. 7 психічних розладів, які переслідують жителів великих міст

Життя у великому місті супроводжується постійними перегонами за успіхом – бути кращим, заробляти більше. А разом з заторами, поїздками у переповненому громадському транспорті та іншим може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям.