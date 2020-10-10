10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Часто люди выделяют время на занятия спортом, приготовление здоровой пищи или отказываются от вредных привычек, однако игнорируют свое психическое здоровье.

По данным ВОЗ, каждый четвертый человек в мире сталкивается с психическими проблемами, около 1,1 миллиарда людей переживали расстройства психического характера.

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Важно не бояться говорить о психологических проблемах, помогать близким и знакомым, у которых вы видите чрезмерную тревожность, депрессию, уныние.

Ежегодно Всемирный день психического здоровья проходит под определенной темой. В 2020 году его девиз: "Психическое здоровье доступно всем".

1. Какие ежедневные вещи "убивают" психическое здоровье

Миллионы людей в мире страдают от депрессии. Ее может повлечь и обычные обыденные вещи, о влиянии которых мы не задумываемся.

2. Супрун назвала привычку, которая улучшит психическое здоровье

В мире прослеживается тенденция того, что люди боятся обнять кого-то или просто подать руку незнакомым и близким людям.

3. 6 мифов о психическом здоровье

Психическое здоровье помогает людям реализовать свой потенциал и добиваться поставленных задач.

4. 9 способов улучшить психическое здоровье

Ваше психическое здоровье могут улучшить небольшие ежедневные привычки. Они способны повлиять на настроение и делать счастливыми.

5.7 психических расстройств, которые преследуют жителей больших городов

Жизнь в большом городе сопровождается постоянными гонками за успехом – быть лучшим, зарабатывать больше. А вместе с пробками, поездками в переполненном общественном транспорте и другим может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.