Епідемія коронавірусу спричинила глобальну кризу в галузі охорони здоров’я. В той час, коли світові системи зосереджені на забезпеченні послуг, попит, на які викликала пандемія, люди продовжують стикатись з іншими захворюваннями.

Потреба в паліативній допомозі стала колосальною. Станом на сьогодні вона непропорційна до кількості наявних фахівців: COVID-19 як лакмусовий папірець для систем охорони здоров’я. Він показав брак спеціалістів для допомоги важкохворим.

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Паліативна допомога (ПД) – що це? Це спеціалізована медична допомога для пацієнтів і їх сімей, які зіткнулися зі смертельними чи хронічними захворюваннями, що обмежують термін чи якість їх життя. Вона покликана контролювати симптоми та полегшувати страждання людей.

У міру розвитку медичної допомоги пацієнтам з COVID-19, паліативна допомога відіграє важливу роль у лікуванні цих пацієнтів та підтримки їхніх сімей. Включення принципів ПД в догляд за пацієнтами з COVID-19 може допомогти лікарям, які реагують на пандемію коронавірусу, проте не пройшли підготовку в галузі паліативної медицини.

Так, у статті описано включення одного з принципів паліативної допомоги у боротьбу з ковід – пацієнтоорієнтованості. Автор статті, Лаура Колбе, лікарка медичного центру Weill Cornell в Нью-Йорку, розповідає, як вона разом з колегами-клініцистами спілкується телефоном та у відеочаті з пацієнтами та їхніми рідними, надаючи таку важливу психологічну підтримку.



Паліативна допомога важлива для усіх людей / Фото Unsplash

Винаходить нові методи для хворих та близьких, щоб вони відчули присутність один одного, коли фізично такої можливості немає. Лаура також ділиться, що саме філософія паліативної допомоги навчила їх, наскільки важливим є узгодження лікарської допомоги з цінностями та пріоритетами пацієнтів.

Принцип № 1: полегшити симптоми COVID-19

Крім лікування пацієнтів, зусилля медичних працівників мають бути зосереджені на полегшення симптомів перебігу хвороби. Люди, які хворі на COVID-19 часто мають задишку, усунути яку можна в різний спосіб.

Починаючи від зміни положення в ліжку та дихальних технік, до фармакологічних засобів. Пацієнти з COVID-19 можуть мати шлунково-кишкові розлади, які також можуть частково усуватись методами паліативної допомоги.

Принцип №2: забезпечення пацієнтоорієнтованості

Поняття "пацієнтоорієнтований підхід" виникло кілька десятиліть тому на противагу традиційному підходу, який стверджував, що "лікар знає краще". Саме він сприяє досягненню Цілей Сталого Розвитку ООН, які Україна зобов’язалась дотримуватись.

Пацієнтоорієнтований догляд передбачає розробку плану лікування, враховуючи цілі та побажання хворого. Такий догляд можуть надавати лікарі різних профілів у мультидисциплінарних командах.

Філософія паліативної допомоги передбачає узгодження плану дій з цінностями та пріоритетами пацієнтів. Незалежно від того, COVID-19 це чи ні, перед лікарями стоять безпрецедентні комунікаційні виклики – спілкуватися потрібно довго, часто, з глибиною розуміння усіх страхів та пересторог пацієнтів.

Принцип №3: комунікація з пацієнтами та і їхніми сім’ями

Задоволення емоційних, соціальних і духовних потреб пацієнтів та їхніх рідних, які зазвичай є пріоритетними в ПД, може не відбуватися у повному обсязі в умовах соціального дистанціювання. Разом з тим, надання такої підтримки є вкрай важливим, адже кожен пацієнт повинен відчувати та бачити, що про нього піклуються – емпатійне спілкування з людиною та сімейні зустрічі сприяють лікуванню.

Так, двері багатьох лікарень зачинені для відвідувачів. Разом з тим, існують технології, які полегшують комунікацію лікар-пацієнт чи пацієнта з його рідними в умовах карантину.

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Тому під час пандемії особливої актуальності набула телемедицина, яка дозволяє пацієнтам і лікарям спілкуватися на відстані. Хворі отримують догляд, поради, нагадування, підтримку, моніторинг стану здоров’я у без особистого контакту з медичними працівниками.

Ми взяли коментар щодо тактики психологічної підтримки хворих та їх рідних у психотерапевта Наталії Мухітдінової. За її словами, таке терапевтичне спілкування з метою підтримки пацієнтів та їх близьких не повинно бути чи виглядати, як щось особливе, щоб не спричинювати зайву паніку.



Під час пандемії важлива телемедицина / Фото Unsplash

Оскільки люди з COVID-19 ізольовані, то єдина відмінність від звичного процесу полягає в онлайн-форматі. Далі лікар, психолог чи духівник мають спілкуватися як і завжди: гуманно, уважно слухати з прийняттям страхів та болю.

Знайти правильні слова, щоб повідомити про важкий прогноз, може бути непросто навіть за нормальних умов. Пандемія ж лише посилила цю проблему. На допомогу приходять рекомендації щодо спілкування "лікар-пацієнт", пов'язаного з COVID-19.

Наприклад, VitalTalk пропонує приклад розмови у випадку невтішного прогнозу. Такі комунікаційні інструменти корисні медичним працівникам, які не є фахівцями з паліативної допомоги. В основі доброї комунікації лежить співчуття та співпереживання, визнання та прийняття емоцій пацієнта.

Принцип 4: Робота мультидисциплінарних команд

В країнах, де ПД добре розвинена, фахівці мультидисциплінарних команд можуть певною мірою підмінювати колег. Це "перехресне навчання" застосовується і в період розпалу пандемії COVID-19, оскільки звичайні ролі лікарів зміщуються.

У той час як медичні працівники, які не займаються паліативною допомогою, можуть навчитися її надавати, фахівці з ПД залишаються важливими консультантами в наданні підтримки пацієнтам з COVID-19 та їх сім'ям.