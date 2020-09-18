Эпидемия коронавируса вызвала глобальный кризис в области здравоохранения. В то время, когда мировые системы сосредоточены на обеспечении услуг, спрос на которые вызвала пандемия, люди продолжают сталкиваться с другими заболеваниями.

Потребность в паллиативной помощи стала колоссальной. По состоянию на сегодня она непропорциональна к количеству имеющихся специалистов: COVID-19 как лакмусовая бумажка для систем здравоохранения.

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Паллиативная помощь (ПП) - что это? Это специализированная медицинская помощь для пациентов и их семей, которые столкнулись со смертельными или хроническими заболеваниями, ограничивающими срок или качество их жизни. Она призвана контролировать симптомы и облегчать страдания людей.

По мере развития медицинской помощи пациентам с COVID-19 паллиативная помощь играет важную роль в лечении этих пациентов и поддержке их семей. Включение принципов ПП в уход за пациентами с COVID-19 может помочь врачам, которые реагируют на пандемию коронавируса, однако не прошли подготовку в области паллиативной медицины.

Так, в статье описано включение одного из принципов паллиативной помощи в борьбу с ковид – пациентоориентированность. Автор статьи, Лаура Колбе, врач медицинского центра Weill Cornell в Нью-Йорке, рассказывает, как она вместе с коллегами-клиницистами общается по телефону и в видеочате с пациентами и их родными, предоставляя такую важную психологическую поддержку.



Палиативная помощь важна для всех людей / Фото Unsplash

Изобретает новые методы для больных и близких, чтобы они почувствовали присутствие друг друга, когда физически такой возможности нет. Лаура также делится тем, что именно философия паллиативной помощи научила их, насколько важно согласование медицинской помощи с ценностями и приоритетами пациентов.

Принцип № 1: облегчить симптомы COVID-19

Помимо лечения пациентов, усилия медицинских работников должны быть сосредоточены на облегчении симптомов течения болезни. Люди, которые больны COVID-19, часто имеют одышку, устранить которую можно разным способом.

Начиная от изменения положения в постели и дыхательных техник, до фармакологических средств. Пациенты с COVID-19 могут иметь желудочно-кишечные расстройства, которые также могут частично устраняться методами паллиативной помощи.

Принцип №2: обеспечение пациентоориентированности

Понятие "пациентоориентированный подход" возникло несколько десятилетий назад в противовес традиционному подходу, утверждавшему, что "врач знает лучше". Именно он способствует достижению Целей Устойчивого Развития ООН, которые Украина обязалась придерживаться.

Пациентоориентированный уход предусматривает разработку плана лечения, учитывая цели и пожелания больного. Такой уход могут оказывать врачи разных профилей в мультидисциплинарных командах.

Философия паллиативной помощи предполагает согласование плана действий с ценностями и приоритетами пациентов. Независимо от того, COVID-19 это или нет, перед врачами стоят беспрецедентные коммуникационные вызовы – общаться нужно долго, часто, с глубиной понимания всех страхов и опасений пациентов.

Принцип №3: коммуникация с пациентами и их семьями

Удовлетворение эмоциональных, социальных и духовных потребностей пациентов и их родных, которые обычно являются приоритетными в ПП, может не происходить в полном объеме в условиях социального дистанцирования. Вместе с тем, оказание такой поддержки является крайне важным, ведь каждый пациент должен чувствовать и видеть, что о нем заботятся – эмпатическое общение с человеком и семейные встречи способствуют лечению.

Так, двери многих больниц закрыты для посетителей. Вместе с тем, существуют технологии, которые облегчают коммуникацию врач-пациент или пациента с его родными в условиях карантина.

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Поэтому во время пандемии особую актуальность приобрела телемедицина, которая позволяет пациентам и врачам общаться на расстоянии. Больные получают уход, советы, напоминания, поддержку, мониторинг состояния здоровья в без личного контакта с медицинскими работниками.

Мы взяли комментарий относительно тактики психологической поддержки больных и их родных у психотерапевта Натальи Мухитдиновой. По ее словам, такое терапевтическое общение с целью поддержки пациентов и их близких не должно быть или выглядеть, как что-то особенное, чтобы не вызывать лишнюю панику.



Во время пандемии важная телемедицина / Фото Unsplash

Поскольку люди с COVID-19 изолированы, то единственное отличие от привычного процесса заключается в онлайн-формате. Далее врач, психолог или духовник должны общаться как и всегда: гуманно, внимательно слушать с принятием страхов и боли.

Найти правильные слова, чтобы сообщить о тяжелом прогнозе, может быть непросто даже при нормальных условиях. Пандемия же лишь усугубила эту проблему. На помощь приходят рекомендации по общению "врач-пациент", связанному с COVID-19.

Например, VitalTalk предлагает пример разговора в случае неутешительного прогноза. Такие коммуникационные инструменты полезны медицинским работникам, которые не являются специалистами по паллиативной помощи. В основе хорошей коммуникации лежит сочувствие и сопереживание, признание и принятие эмоций пациента.

Принцип 4: работа мультидисциплинарных команд

В странах, где ПП хорошо развита, специалисты мультидисциплинарных команд могут в определенной степени подменивать коллег. Это "перекрестное обучение" применяется и в период разгара пандемии COVID-19, поскольку обычные роли врачей смещаются.

В то время как медицинские работники, которые не занимаются паллиативной помощью, могут научиться ее оказывать, специалисты по ПП остаются важными консультантами в оказании поддержки пациентам с COVID-19 и их семьям.