Как принципы паллиативной помощи помогают в борьбе с COVID-19
Эпидемия коронавируса вызвала глобальный кризис в области здравоохранения. В то время, когда мировые системы сосредоточены на обеспечении услуг, спрос на которые вызвала пандемия, люди продолжают сталкиваться с другими заболеваниями.
Потребность в паллиативной помощи стала колоссальной. По состоянию на сегодня она непропорциональна к количеству имеющихся специалистов: COVID-19 как лакмусовая бумажка для систем здравоохранения.
Также на тему: Паллиативная помощь: что это, для кого создана и где ее получить
По мере развития медицинской помощи пациентам с COVID-19 паллиативная помощь играет важную роль в лечении этих пациентов и поддержке их семей. Включение принципов ПП в уход за пациентами с COVID-19 может помочь врачам, которые реагируют на пандемию коронавируса, однако не прошли подготовку в области паллиативной медицины.
Так, в статье описано включение одного из принципов паллиативной помощи в борьбу с ковид – пациентоориентированность. Автор статьи, Лаура Колбе, врач медицинского центра Weill Cornell в Нью-Йорке, рассказывает, как она вместе с коллегами-клиницистами общается по телефону и в видеочате с пациентами и их родными, предоставляя такую важную психологическую поддержку.
Палиативная помощь важна для всех людей / Фото Unsplash
Изобретает новые методы для больных и близких, чтобы они почувствовали присутствие друг друга, когда физически такой возможности нет. Лаура также делится тем, что именно философия паллиативной помощи научила их, насколько важно согласование медицинской помощи с ценностями и приоритетами пациентов.
Принцип № 1: облегчить симптомы COVID-19
Помимо лечения пациентов, усилия медицинских работников должны быть сосредоточены на облегчении симптомов течения болезни. Люди, которые больны COVID-19, часто имеют одышку, устранить которую можно разным способом.
Начиная от изменения положения в постели и дыхательных техник, до фармакологических средств. Пациенты с COVID-19 могут иметь желудочно-кишечные расстройства, которые также могут частично устраняться методами паллиативной помощи.
Принцип №2: обеспечение пациентоориентированности
Понятие "пациентоориентированный подход" возникло несколько десятилетий назад в противовес традиционному подходу, утверждавшему, что "врач знает лучше". Именно он способствует достижению Целей Устойчивого Развития ООН, которые Украина обязалась придерживаться.
Пациентоориентированный уход предусматривает разработку плана лечения, учитывая цели и пожелания больного. Такой уход могут оказывать врачи разных профилей в мультидисциплинарных командах.
Философия паллиативной помощи предполагает согласование плана действий с ценностями и приоритетами пациентов. Независимо от того, COVID-19 это или нет, перед врачами стоят беспрецедентные коммуникационные вызовы – общаться нужно долго, часто, с глубиной понимания всех страхов и опасений пациентов.
Принцип №3: коммуникация с пациентами и их семьями
Удовлетворение эмоциональных, социальных и духовных потребностей пациентов и их родных, которые обычно являются приоритетными в ПП, может не происходить в полном объеме в условиях социального дистанцирования. Вместе с тем, оказание такой поддержки является крайне важным, ведь каждый пациент должен чувствовать и видеть, что о нем заботятся – эмпатическое общение с человеком и семейные встречи способствуют лечению.
Так, двери многих больниц закрыты для посетителей. Вместе с тем, существуют технологии, которые облегчают коммуникацию врач-пациент или пациента с его родными в условиях карантина.
Читайте также: Паллиативная помощь: почему так важно своевременное обращение
Поэтому во время пандемии особую актуальность приобрела телемедицина, которая позволяет пациентам и врачам общаться на расстоянии. Больные получают уход, советы, напоминания, поддержку, мониторинг состояния здоровья в без личного контакта с медицинскими работниками.
Мы взяли комментарий относительно тактики психологической поддержки больных и их родных у психотерапевта Натальи Мухитдиновой. По ее словам, такое терапевтическое общение с целью поддержки пациентов и их близких не должно быть или выглядеть, как что-то особенное, чтобы не вызывать лишнюю панику.
Во время пандемии важная телемедицина / Фото Unsplash
Поскольку люди с COVID-19 изолированы, то единственное отличие от привычного процесса заключается в онлайн-формате. Далее врач, психолог или духовник должны общаться как и всегда: гуманно, внимательно слушать с принятием страхов и боли.
Найти правильные слова, чтобы сообщить о тяжелом прогнозе, может быть непросто даже при нормальных условиях. Пандемия же лишь усугубила эту проблему. На помощь приходят рекомендации по общению "врач-пациент", связанному с COVID-19.
Например, VitalTalk предлагает пример разговора в случае неутешительного прогноза. Такие коммуникационные инструменты полезны медицинским работникам, которые не являются специалистами по паллиативной помощи. В основе хорошей коммуникации лежит сочувствие и сопереживание, признание и принятие эмоций пациента.
Принцип 4: работа мультидисциплинарных команд
В странах, где ПП хорошо развита, специалисты мультидисциплинарных команд могут в определенной степени подменивать коллег. Это "перекрестное обучение" применяется и в период разгара пандемии COVID-19, поскольку обычные роли врачей смещаются.
В то время как медицинские работники, которые не занимаются паллиативной помощью, могут научиться ее оказывать, специалисты по ПП остаются важными консультантами в оказании поддержки пациентам с COVID-19 и их семьям.