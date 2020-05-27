Актуальность проблемы паллиативной и хосписной помощи существенно возросла во второй половине прошлого столетия. Причина – глубокие демографические и социальные изменения, обусловливающие постоянный рост количества людей, страдающих от хронических, неизлечимых болезней.

Сегодня люди живут дольше, чем когда-либо – даже те, кто столкнулись с серьезными хроническими заболеваниями, могут наслаждаться гораздо более долгим сроком жизни, чем предыдущие поколения, пишет 24 канал.

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Это все благодаря прогрессу в лечении рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. Однако не только болезнь, но и ее лечение может причинить серьезную боль и другие побочные эффекты.

В Украине ежегодно примерно 600 000 человек нуждаются в паллиативной помощи. Однако мало кто, собственно, знаком с этим термином. Даже среди работников медицинской сферы не всегда есть четкое понимание сути и назначения паллиатива.

Паллиативная помощь недостаточно используется именно по незнанию ее преимуществ. Пациенты паникуют, когда слышат о паллиативе и думают, что это означает их близкую смерть. То есть параллельно с низкой осведомленностью на эту тему бытует отождествление паллиативной помощи с уходом в конце жизни (end-of-life-care).



Паллиативная помощь призвана облегчить жизнь больных / Фото: unsplash.com

Недавно мы разбирали суть этой медицинской опеки в материале: Паллиативная помощь: что это, для кого создана и где ее получить. А этой статье мы стремимся донести ценность своевременного ее получения.

Зачем нужна паллиативная помощь?

Паллиативная помощь должна быть частью плана лечения с момента диагностики заболевания, которое ограничивает жизнь, и до ее завершения. В некоторых случаях она может длиться годы. Предназначена для любого пациента с хронической болезнью, качество жизни которого снижено из-за симптомов, связанных с болезнью или лечением.

Ведь часто лечение тяжелого заболевания, несмотря на свою эффективность, имеет широкий спектр побочных эффектов, включая боль, тошноту, потерю аппетита, ожоги кожи, сухость во рту, усталость и запоры.

Другой возможный сопутствующий эффект этой жизнеутверждающей системы заключается в том, что, повышая качество жизни пациента, она может положительно повлиять на процесс борьбы с болезнью, и, как результат, продолжительность жизни.

Паллиативная помощь имеет целью:

предотвращать, как можно раньше выявлять и лечить симптомы заболевания и побочные эффекты лечения;

помочь сохранить человеческое достоинство пациента;

максимально облегчить физические и моральные страдания пациента и его родных.

Паллиативная помощь дает много преимуществ. Ведь в тяжелых жизненных ситуациях страдает не только физическое тело человека, но и моральный дух – пациент, ко всему, может впасть в депрессию. Поэтому больные, которые ее получают, имеют лучшее настроение, большую самостоятельность, активность, и меньше стресса.

Она способствует облегчению боли и уменьшению тревоги, растерянности среди пациентов старшего возраста. Осуществляется в специализированных учреждениях стационарного типа – хосписах, паллиативных отделениях учреждений здравоохранения или в домашних условиях семейными врачами или мобильными паллиативными командами.

Еще одна важная функция паллиативной помощи – это предварительное планирование ухода, который может понадобиться из-за различных жизненных обстоятельств. Заблаговременное планирование определяет пожелания человека относительно терминального ухода или в случае несчастного случая, когда он больше не сможет принимать за себя решения.

Пациент называет имена людей, которым доверено принятие медицинских решений, если пациент уже не в состоянии это сделать. С ним обсуждается процесс лечения и прогноза на период, когда болезнь будет прогрессировать. Это поможет быть готовым к будущему независимо от того, сколько пациент проживет – дни или годы.

Этапы оказания паллиативной помощи

Человек с неизлечимым заболеванием может получать паллиативную помощь:

непосредственно с момента постановки диагноза, который ограничивает срок жизни. Поэтому раннее диагностирование болезни крайне важно для успешности лечения и эффективного планирования сопутствующей паллиативной помощи;

в ходе лечения болезни, параллельно с основным лечением, направленным на борьбу с тяжелым заболеванием;

на этапе завершения терапии, направленной на устранение причины заболевания, поскольку вред от нее начинает преобладать над пользой;

в терминальном периоде жизни (до года).

Кроме того, паллиативная помощь ориентирована на опекунов и родственников пациента. Часто ближайшие смотрители страдают от чрезмерного стресса и выгорания после длительного ухода за больным человеком. Паллиативная помощь оказывает им медицинскую, социальную, эмоциональную и практическую поддержку.

То есть в целом продолжительность паллиативной помощи может колебаться от нескольких лет до нескольких суток.

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Помощь в конце жизни (терминальная)

Паллиативная помощь охватывает и терминальную – помощь в конце жизни. Период конца жизни определяется высокой вероятностью смерти пациента в течение следующего года. Предназначена для пациентов, которые склонны даже отказаться от дальнейшего лечения и хотят сосредоточиться на качестве жизни.

К людям, которые нуждаются в терминальной помощи, относят тех, чья близкая смерть очевидна (хотя, конечно, это не всегда можно предсказать), а также тех, кто:

имеет серьезное неизлечимое прогрессирующее заболевание: онкология на последних стадиях, деменция, болезнь двигательного нейрона;

имеет сопутствующие состояния, которые могут привести к смерти в течение следующего года;

имеет высокий риск наступления внезапной кризиса;

имеет острое, угрожающее жизни состояние, вызванное несчастным случаем.

Итак, помощь в конце жизни и паллиативная помощь – не одно и то же. Они имеют принципиальные различия. Понимание этих различий и важности паллиативной помощи обеспечит тяжелобольным правильный уровень помощи в нужное время, чтобы они могли максимально эффективно и качественно проживать каждый день, оставшийся в их распоряжении.



600 тысяч людей в Украине нуждаются в паллиативной помощи / Фото: unsplash.com

С какими заболеваниями можно и нужно обращаться за паллиативной помощью?

Из-за непонимания различия между паллиативной и терминальной помощью, многие пациенты с хроническими заболеваниями не получают опеку, на которую имеют право. На наше восприятие паллиатива действует стереотип, что это нужно только людям с онкологическими заболеваниями, хотя это не так. Пациенты с сердечными заболеваниями, заболеваниями легких, неврологическими заболеваниями и деменцией также могут получать паллиативную помощь.

Права человека в сфере паллиативной помощи

Паллиативную помощь могут получить пациенты любого возраста, любой национальности и религиозной принадлежности, на любом из этапов серьезной болезни и одновременно с радикальной терапией.

Ее должна предоставлять команда врачей, медсестер, психологов, специалистов по духовной поддержке, которые могут работать вместе с другими врачами пациента.

Согласно закону Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", паллиативная помощь оказывается за счет Государственного бюджета Украины, она входит в гарантированный пакет медицинских услуг Национальной службы здоровья Украины.

Лечащий врач обязан выписать рецепт формы III на сильнодействующие лекарственные средства для обезболивания, если пациент страдает от болевого синдрома.

Что делать, если установлено неизлечимый диагноз?

Если у вас или ваших близких обнаружено серьезное или терминальное заболевание, нужно немедленно обратиться к специалистам по паллиативной помощи для согласования плана действий по профессиональному уходу. Даже если пациент еще не готов к паллиативной или терминальной помощи, понимание вариантов опеки поможет правильно планировать будущее.

Общую паллиативную помощь можно получить в амбулатории и в стационарных учреждениях здравоохранения второго и третьего уровня. Ее оказывают врачи-специалисты в соответствии с их специализацией и семейные врачи.

Специализированную паллиативную помощь можно получить в хосписах, отделениях паллиативной помощи стационарных лечебно-профилактических учреждений. Ее предоставляют медицинские работники со специальной подготовкой по оказанию паллиативной и хосписной помощи.

В домашних условиях такую ​​помощь обеспечивают мультидисциплинарные мобильные команды, в состав которых входят врачи (в т.ч. семейные), медсестры, психологи, специалисты по оказанию духовной поддержки.

Паллиативная помощь пациентам, больным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией/СПИДом, с тяжелыми психическими расстройствами предоставляется в специализированных учреждениях здравоохранения соответствующего профиля.

Обратившись за паллиативной помощью, пациент выбирает жить максимально качественно до последней минуты. Ведь даже если человека нельзя вылечить, это не значит, что для него ничего нельзя сделать. И неважно, сколько времени у него осталось.

Паллиатив помогает воспринимать смерть как нормальный процесс, благодаря чему облегчает бремя страха перед неизбежностью. Да, эта опека не может добавить дней к жизни, однако может добавить жизни к дням. И это является проявлением милосердия к человеку в трудный для него период.

Автор: Яна Гетьман