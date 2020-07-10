Кожна людина може зіткнутися з ментальною проблемою чи психічним розладом у будь-який момент життя. І тоді вона не лише має впоратися з викликами розладу, аби він не заважав її нормальному функціонуванню, а протистояти суспільним забобонам.

Про це йдеться у новому спецпроєкті "Психея", пише ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун.

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Героїня Анастасія розповіла історію, що після тривалої боротьби та смерті її батька від онкології, у неї почався тривожно-депресивний розлад. Однак чимало людей з її оточення не сприймали це серйозно і навіть радили вдатися до містичних практик.

Коли тітка дізналася про мої проблеми із психікою, першою (та й основною) її порадою було звернутися до священника "на вичитку". Інша знайома пропонувала звернутися до цілителя. Мало не щотижня давала нові адреси й переконувала піти до знахаря, який "вилікував знайому свата кума брата". Але після кількох походів, на які мене таки вмовила релігійна мама, мені нарешті дали спокій,

– розповідає дівчина.

Часто людей, в яких сталися психічні розлади, не розуміють і не підтримують навіть найближчі. Через це вони починають відчувати себе "не такими як всі", "поганими", страждають від відчуття провини та змушені заперечувати або приховувати факт хвороби.

"Це все наслідки стигматизації – формування стійкої негативної асоціації людини або групи людей з будь-чим ганебним та огидним. Це може проявлятися у використанні зневажливої та образливої лексики, некоректних жартах, стійкої асоціації психічного розладу та неконтрольованої агресії або й узагалі знецінення ментального здоров’я", – пояснила ексміністерка МОЗ Уляна Супрун.

Формами проявів стигми є

Стереотипи , які проєктують колективну думку,

, які проєктують колективну думку, Упередження , що передбачає оціночну складову та привласнення стереотипу,

, що передбачає оціночну складову та привласнення стереотипу, Дискримінація – обмеження можливостей людини та відмову в задоволенні її прав.

Є кілька видів ставлення суспільства до сприйняття людей з психічними розладами