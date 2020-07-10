Каждый человек может столкнуться с ментальной проблемой или психическим расстройством в любой момент жизни. И тогда он не только должен справиться с вызовами расстройства, чтобы оно не мешало его нормальному функционированию, но и противостоять общественным предрассудкам.

Об этом говорится в новом спецпроекте "Психея", пишет экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.

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Героиня Анастасия рассказала историю, что после длительной борьбы и смерти ее отца от онкологии, у нее началось тревожно-депрессивное расстройство. Однако многие из ее окружения не воспринимали это всерьез и даже советовали прибегнуть к мистическим практикам.

Когда тетя узнала о моих проблемах с психикой, первым (и основным) ее советом было обратиться к священнику "на вычитку". Другая знакомая предлагала обратиться к целителю. Почти каждую неделю давала новые адреса и убеждала пойти к знахарю, который "вылечил знакомую свата кума брата". Но после нескольких походов, на которые меня таки уговорила религиозная мама, меня наконец оставили в покое,

– рассказывает девушка.

Часто людей, у которых произошли психические расстройства, не понимают и не поддерживают даже самые близкие. Поэтому они начинают чувствовать себя "не такими как все", "плохими", страдают от чувства вины и вынуждены отрицать или скрывать факт болезни.

"Это все последствия стигматизации – формирование устойчивой негативной ассоциации человека или группы людей с чем позорным и отвратительным. Это может проявляться в использовании уничижительной и оскорбительной лексики, некорректных шутках, устойчивой ассоциации психического расстройства и неконтролируемой агрессии или вообще обесценении ментального здоровья", – объяснила экс-министр Минздрава Ульяна Супрун.

Формами проявлений стигмы является

Стереотипы , которые проектируют коллективное мнение,

, которые проектируют коллективное мнение, Предубеждение , что предусматривает оценочную составляющую и присвоение стереотипа,

, что предусматривает оценочную составляющую и присвоение стереотипа, Дискриминация – ограничение возможностей человека и отказ в удовлетворении его прав.

Есть несколько видов отношение общества к восприятию людей с психическими расстройствами