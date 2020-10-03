Как помочь близкому человеку, страдающему от алкоголизма, осознать это и начать бороться с зависимостью. Отметим, что не следует терпеть и надеяться, что все изменится к лучшему.

Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Как развивается алкоголизм

Люди развивают алкогольную зависимость не на ровном месте. За этим преимущественно стоит неспособность справиться с вызовами жизни и найти в ней смысл, и/или особенность реакции мозга на алкоголь,

– написала экс-глава Минздрава.

Так, алкоголизм может развиваться как "болезнь от отчаяния", когда человек не может справиться со стрессом и сложностями, даже со сложностями в общении и поиске друзей.



Алкоголизм – это расстройство / Фото: Getty Images

Это ухудшаются генетическая предрасположенность и благоприятное окружение. К примеру, если человек растет в городе, где все взрослые регулярно употребляют алкоголь, "странно надеяться, что он/она вырастет, и будет способен говорить о своих потребностях, границах, уважать границы других и искать плодотворные стратегии преодоления стрессовых ситуаций".

В Украине с алкоголем большая проблема

"Украинцы потребляют значительные объемы алкоголя, и имеют нездоровый паттерн потребления. То есть часто напиваются, имеют периоды запоя, пьют дома или на лавочке в парке, то есть много, относительно дешево и без взвешивания последствий", – отметила Супрун.

К сожалению, человек может не осознавать, что алкоголизм или иное зависимое поведение вредит, разрушает жизнь и отношения, создает дополнительные проблемы.

Задача близких людей – вмешаться в это и проговорить проблему, ее возможное решение, а также очертить мрачное будущее, в котором решение не было принято,

– рекомендует экс-министр.

Алкоголизм – это расстройство

Критерии алкоголизма описаны в руководстве по диагностике ментальных расстройств и статистики (DSM-5). Если за последние 12 месяцев у человека были хотя бы два критерия из 11, то это расстройство.

Критерии из Руководства по диагностике ментальных расстройств и статистики:

Было ли такое, что пили больше или дольше, чем собирались?

Более одного раза собирались "пить меньше", но не удалось?

Много времени уходит на выпивку или приход в себя после?

Было ли так, что выпить очень сильно хотелось?

Было ли такое, что опьянение помешало работе, учебе или общению?

Из-за алкоголя, бывало, что (едва ли не) ушиблись или рисковали жизнью (в том числе и секс без презерватива с малознакомым партнером)?

Надо пить больше, чтобы "догнаться", или опьянение наступает неожиданно быстро?

Без алкоголя сильная абстиненция, отчаяние, тревога, раздражительность, тошнота, бросает в пот?

Из-за алкоголя уже есть проблемы в отношениях, но вы и дальше пьете?

Уже есть проблемы со здоровьем из-за алкоголя, в том числе провалы в памяти, но вы все равно пьете?

Вы скорее выпьете, чем сделаете то, что когда-то приносило радость?

Супрун добавила, что семейные врачи должны обращать внимание на отношения пациентов с алкоголем, чтобы начать это исправлять и эффективнее лечить человека.

Можно задать несколько вопросов, чтобы понять, есть ли проблема. По словам Ульяны Супрун, она есть, когда хотя бы два ответа из следующих утвердительные.

Вам когда-то казалось, что надо меньше пить? Чувствовали ли вы себя виновными или плохими, потому что пьете? Вас раздражает, когда другие люди критикуют ваше употребление алкоголя? Вы когда-то думали утром о том, что надо выпить, потому что было невыносимо?

Как лечить алкоголизм

При алкоголизме лечат человека, а не только расстройство. Это может быть фармакологическое вмешательство, когнитивно-поведенческая терапия и лечение сопутствующих состояний, например, депрессивное расстройство.

Прежде чем говорить о лечении алкоголизма с близким человеком, подготовьтесь. Следует указать на конкретную проблему со здоровьем, которая может возникнуть из-за выпивки, чем просто упрекать человека в том, что он испортил вам жизнь.

Говорить "Ну хватит уже пить!" не подействует. Вы же и так это уже знаете,

– объяснила Супрун.



В Украине сложная проблема с алкоголизмом / Фото: Getty Images

Каким может быть сценарий вмешательства

"Сформируйте команду. Это спецоперация, а не очередной семейный скандал, хотя может этим и закончиться. В спецоперации нам нужны надежные сознательные люди, которые нас поддерживают, и которые не на ножах с тем, кто нуждается во вмешательстве. Итак, найдите союзников", – считает экс-глава Минздрава.

Впоследствии следует подготовить то, что хотите донести до человека. Супрун рекомендует говорить о своих чувствах и о последствиях алкоголизма: преждевременной смертности, потере работы, семье, плохом качестве жизни.

Вы должны сказать, какой есть план спасения, а не просто "прекрати пить". Скажите, что нашли психиатра или психотерапевта, который может помочь, и уже на ближайшие дни можно записаться и получить консультацию. Пообещайте, что будете рядом, и поддержите. Подумайте, что и как вам будут отрицать. Вы же знаете этого человека, ход его мыслей. Подготовьте свои аргументы,

– написала Ульяна Супрун.

Что делать, если человек с зависимостью отказывается вас слушать

Вы тогда должны сказать, что будет дальше, вплоть до сценария "тогда ты собираешь вещи и живешь отдельно", считает Супрун.

В нашей культуре, конечно, принято жаловаться и терпеть, но люди несут за свою жизнь собственную ответственность. Не стоит терпеть издевательства,

– добавила она.