Як допомогти близькій людині, яка страждає від алкоголізму,, усвідомити це і почати боротися із залежністю. Наголосимо, що не слід терпіти та сподіватися, що усе зміниться на краще.

Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Як розвивається алкоголізм

Люди розвивають алкогольну залежність не на рівному місці. За цим переважно стоїть нездатність впоратися з викликами життя і знайти в ньому сенс, та/або особливість реакції мозку на алкоголь,

– написала ексглава МОЗ.

Так, алкоголізм може розвиватися як "хвороба від розпачу", коли людина не може впоратися зі стресом і складнощами, навіть зі складнощами в спілкуванні і пошуку друзів.



Алкоголізм — це розлад / Фото: Getty Images

Це погіршуються генетична схильність та сприятливе оточення. До прикладу, якщо людина росте в містечку, де всі дорослі регулярно вживають алкоголь, "дивно сподіватися, що він/вона виросте, і буде здатним говорити про свої потреби, кордони, поважати кордони інших і шукати плідні стратегії подолання стресових ситуацій".

В Україні з алкоголем велика проблема

"Українці споживають значні обсяги алкоголю, та мають нездоровий патерн споживання. Тобто часто напиваються, мають періоди запою, п’ють вдома чи на лавочці в парку, тобто багато, відносно дешево і без зважування на наслідки", – зазначила Супрун.

На жаль, людина може не усвідомлювати те, що алкоголізм чи інша залежна поведінка шкодить, руйнує життя і стосунки, створює додаткові проблеми.

Завдання близьких людей — втрутитися в це і проговорити проблему, її можливе вирішення, а також окреслити похмуре майбутнє, в якому вирішення не відбулося,

– рекомендує ексміністерка.

Алкоголізм — це розлад

Критерії алкоголізму описані в Посібнику з діагностики ментальних розладів і статистики (DSM-5). Якщо за останні 12 місяців у людини були хоча б два критерії з 11, то є розлад.

Критерії з Посібнику з діагностики ментальних розладів і статистики:

Було таке, що пили більше чи довше, ніж збиралися?

Понад раз збиралися "пити менше", та не вдалося?

Забагато часу йде на пиття чи прихід до тями після?

Було так, що випити дуже сильно хотілося?

Було таке, що сп’яніння стало на заваді роботі, навчанню чи спілкуванню?

Через алкоголь, бувало, що (ледь не) пошкодилися чи ризикували життям (в тому числі і секс без презерватива з малознайомим партнером)?

Треба пити більше, аби "догнатися", чи сп’яніння настає несподівано швидко?

Без алкоголю сильна абстиненція, розпач, тривога, дратівливість, нудота, кидає в піт?

Через алкоголь уже є проблеми в стосунках, але ви і далі п’єте?

Уже є проблеми зі здоров’ям через алкоголь, в тому числі провали в пам’яті, але ви все одно п’єте?

Ви радше вип’єте, ніж зробите те, що колись приносило радість?

Супрун додала, що сімейні лікарі мають звертати увагу на стосунки пацієнтів з алкоголем, щоб почати це виправляти і ефективніше лікувати людину.

Можна задати кілька питання, аби збагнути, чи є проблема. За словами Уляни Супрун, вона є, коли бодай дві відповіді з наступних ствердні.

Чи колись вам здавалося, що треба менше пити? Чи ви почувалися винними чи поганими, бо п’єте? Вас дратує, коли інші люди критикують ваше споживання алкоголю? Колись ви думали зранку про те, що треба випити, бо було нестерпно?

Як лікувати алкоголізм

При алкоголізмі лікують людину, а не лише розлад. Це може бути фармакологічне втручання, когнітивно-поведінкова терапія та лікування супутніх станів, наприклад, депресивний розлад.

Перш ніж говорити про лікування алкоголізму з близькою людиною, підготуйтеся. Слід вказати на конкретну проблему зі здоров’я, яка може виникнути через пиття краще, ніж просто докоряти людині тим, що вона зіпсувала вам життя.

Казати "Ну годі уже пити!" не подіє. Ви ж і так це вже знаєте,

– пояснила Супрун.



В Україні складна проблема з алкоголізмом / Фото: Getty Images

Яким може бути сценарій втручання

"Сформуйте команду. Це спецоперація, а не черговий сімейний скандал, хоча може тим і закінчитися. В спецоперації нам потрібні надійні свідомі люди, які нас підтримують, і які не на ножах з тим, хто потребує втручання. Отже, знайдіть союзників", – вважає ексголова МОЗ.

Згодом слід підготувати те, що хочете донести до людини. Супрун рекомендує говорити про свої почуття і про наслідки алкоголізму: передчасну смертність, втрату роботи, родини, погану якість життя.

Ви маєте сказати, який є план порятунку, а не просто "припини пити". Скажіть, що знайшли психіатра чи психотерапевта, який може допомогти, і що вже на найближчі дні можна записатися і отримати консультацію. Пообіцяйте, що будете поруч, і підтримаєте. Подумайте, що і як вам будуть заперечувати. Ви ж знаєте цю людину, хід її думок. Підготуйте свої аргументи,

– написала Уляна Супрун.

Що робити, якщо людина із залежністю відмовляється вас слухати

Ви маєте тоді сказати, що буде далі, аж до сценарію "тоді ти збираєш речі і живеш окремо", вважає Супрун.

В нашій культурі, звісно, прийнято бідкатися і терпіти, але люди несуть за своє життя власну відповідальність. Не варто терпіти знущання,

– додала вона.