Найкращий спосіб подолати голод і апетит – це слідувати сигналам свого організму. Є багато факторів, які впливають на бажання щось з’їсти.

Апетит і голод зазвичай розглядають як одне ціле, але вони у своїх визначеннях зовсім різні. Можна відчувати апетит, але при цьому не бути голодним. Про фактори, які впливають на наш апетит, читайте на 24 каналі.

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7 основних факторів

Лептин

Лептин – гормон, який діє на гіпоталамус – центр головного мозку, який регулює відчуття апетиту. Він виробляється жировими клітинами, тому чим більше жиру містять ваші жирові клітини, тим більше лептину вони виробляють і тим менший у вас апетит.

Звичні харчові схеми впливають на вироблення лептину дуже цікавим способом. Якщо ви послідовно переїдаєте, ваші жирові клітини насправді зменшують вироблення лептину, щоб пристосувати бажані схеми харчування, дозволяючи вашому апетиту залишатися великим навіть у той час, коли ви набираєте вагу.

Також ваш організм знижує рівень лептину при схудненні, збільшуючи апетит.

Сезонність



У холодну пору року нам хочеться ситнішої їжі / Фото: Unsplash

У холодну пору року людина відчуває голод швидше, ніж у теплу. В цей час також надають перевагу стравам з високою калорійністю. Все через те, що організм на холоді швидко перетравлює їжу, щоб забезпечити тіло достатньою кількістю тепла.

Відповідно, шлунок спорожнюється швидше, а ви частіше відчуваєте голод.



Фізична активність підвищує апетит / Фото: Unsplash

Спорт

Люди, які регулярно займаються фізичними вправами, мають тенденцію до здорового апетиту. Ви напевно помічали, як різко з'являється відчуття голоду відразу після виконання фізичних вправ? Так відбувається тому, що фізичні навантаження "витягують" накопичену енергію (тобто глюкозу та жирні кислоти) з тканин тіла.

Вправи, як фізичні, так і психічні, також сповільнюють проходження їжі через травний тракт, змушуючи вас довше відчувати себе ситими. Ба більше, це зменшує тривожність і, таким чином, бажання щось з’їсти.

Ось чому прийом їжі безпосередньо перед тренуванням може викликати у вас спазми або печію – живіт наповнений їжею, яка не встигла засвоїтися організмом.

Хвороби чи травми



Захворювання можуть впливати на почуття ситості / Фото: Unsplash

Фізичні навантаження або травми, як зламана кістка, операція або висока температура, знижують бажання їсти, тобто апетит, що уповільнюють природні скорочення кишкового тракту.

Кількість вироблення цитокінів збільшується, коли людина хворіє. Цитокіни можуть знижувати апетит, щоб залишити енергію для боротьби з недугами. Є різні хвороби, які можуть підвищувати або знижувати апетит, наприклад, цукровий діабет, проблеми із печінкою або нирками, інфекційні захворювання та інші.

Також, наявність апетиту залежить від психічного здоров'я. Адже стреси, хронічна перевтома та депресія змушує людину відмовлятись від їжі, або навпаки – переїдати.

Лікарські препарати



Лікарські препарати можуть як збільшувати, так і зменшувати відчуття голоду / Фото:Unsplash

Деякі лікарські препарати впливають на апетит. Приклади препаратів, що підвищують апетит: антидепресанти, антигістамінні засоби (таблетки від алергії), сечогінні засоби, стероїди (борються із запаленням) та транквілізатори (заспокійливі препарати).

Те, що препарат впливає на апетит, майже ніколи не є підставою для того, аби припинити його прийом. Однак, варто знати, що є прямий взаємозв'язок між препаратом та вашим бажанням їжі. Консультуйтеся з лікарем перед початком прийому будь-якого лікарського препарату.

Соціальний фактор



Доступність їжі – одна з причин більшого споживання калорій / Фото: Unsplash

За останні 30 років люди почали споживати більше калорій. Така тенденція пов’язана зі збільшенням розмірів порцій у меню ресторанів і фасованих продуктів.

Відтак, апетити людей завищені, і це, швидше за все, не зміниться найближчим часом. Насправді, дослідження показали, що кількість споживаної нами їжі має сильну позитивну кореляцію з доступністю їжі.

Недостатньо води



Голод можна сплутати з почуттям спраги / Фото: pexels

Вода може знизити апетит, якщо пити її до прийому їжі. Адже інколи почуття спраги, люди можуть прийняти за почуття голоду. І якщо ви завжди хочете їсти, то випийте 1 – 2 склянки води. Тоді зможете визначити, що ви хотіли пити чи їсти.

Апетит і голод: у чому різниця?

Апетит і голод представляють собою спонукальні мотиви до споживання їжі, але мають помітну різницю. Голод – це первісний інстинкт, що спонукає людину їсти, щоб заповнити сили. Тобто голод – це захисний механізм, що перешкоджає втраті енергії.

Для задоволення голоду підійде будь-яка їжа, коли для задоволення апетиту потрібно щось смачненьке. Тобто апетит можна назвати смаковим голодом, потребою з'їсти щось конкретне, бажане в даний момент.