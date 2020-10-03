Лучший способ преодолеть голод и аппетит – это следовать сигналам своего организма. Есть много факторов, которые влияют на желание что-то съесть.

Аппетит и голод иногда рассматривают как одно целое, хотя они в своих определениях очень разные. В частности, можно чувствовать аппетит, не будучи голодным. О факторах, которые влияют на наш аппетит, читайте на 24 канале.

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7 основных факторов

Лептин

Лептин – гормон, который действует на гипоталамус – центр головного мозга, который регулирует чувство аппетита. Он производится жировыми клетками, поэтому чем больше жира содержат ваши жировые клетки, тем больше лептина они производят и тем меньше у вас аппетит.

Привычные пищевые схемы влияют на выработку лептина очень интересным способом. Если вы последовательно переедаете, ваши жировые клетки на самом деле уменьшают выработку лептина, чтобы приспособить желаемые схемы питания, позволяя вашему аппетиту оставаться большим даже в то время, когда вы набираете вес.

Также ваш организм снижает уровень лептина при похудении, увеличивая аппетит.

Сезонность



В холодное время года нам хочется более сытной пищи / Фото: Unsplash

В холодное время года человек чувствует голод быстрее, чем в теплое. В это время также предпочитают блюда с высокой калорийностью. Все потому, что организм на холоде быстро переваривает пищу, чтобы обеспечить тело достаточным количеством тепла.

Соответственно, желудок опорожняется быстрее, а вы чаще испытываете голод.



Физическая активность повышает аппетит / Фото: Unsplash

Спорт

Люди, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, имеют тенденцию к здоровому аппетиту. Вы наверняка замечали, как резко появляется чувство голода сразу после выполнения физических упражнений? Так происходит потому, что физические нагрузки "вытягивают" накопленную энергию (то есть глюкозу и жирные кислоты) из тканей тела.

Упражнения, как физические, так и психические, также замедляют прохождение пищи через пищеварительный тракт, заставляя вас дольше чувствовать себя сытыми. Более того, это уменьшает тревожность и, таким образом, желание что-то съесть.

Вот почему прием пищи непосредственно перед тренировкой может вызвать у вас спазмы или изжогу – живот наполнен пищей, которая не успела усвоиться организмом.

Болезни или травмы



Заболевания могут влиять на чувства сытости / Фото: Unsplash

Физические нагрузки или травмы, как сломанная кость, операция или высокая температура, снижают желание есть, то есть аппетит, что замедляет естественные сокращения кишечного тракта.

Количество выработки цитокинов увеличивается, когда человек болеет. Цитокины могут снижать аппетит, чтобы оставить энергию для борьбы с недугом. Есть разные болезни, которые могут повышать или снижать аппетит, например, сахарный диабет, проблемы с печенью или почками, инфекционные заболевания и другие.

Также, наличие аппетита зависит от психического здоровья. Ведь стрессы, хроническое переутомление и депрессия заставляет человека отказываться от еды, или наоборот – переедать.

Лекарственные препараты



Лекарственные препараты могут как увеличивать, так и уменьшать чувство голода / Фото: Unsplash

Некоторые лекарственные препараты влияют на аппетит. Примеры препаратов, повышающих аппетит: антидепрессанты, антигистаминные средства (таблетки от аллергии), мочегонные средства, стероиды (борются с воспалением) и транквилизаторы (успокаивающие препараты).

То, что препарат влияет на аппетит, почти никогда не является основанием для того, чтобы прекратить его прием. Однако, следует знать, что существует прямая взаимосвязь между препаратом и вашем желанием пищи. Консультируйтесь с врачом перед началом приема любого лекарственного препарата.

Социальный фактор



Доступность пищи – одна из причин большого потребления калорий / Фото: Unsplash

В течение последних 30 лет люди стали потреблять больше калорий. Такая тенденция связана с увеличением размеров порций в меню ресторанов и фасованных продуктов.

Поэтому, аппетиты людей завышены, и это, скорее всего, не изменится в ближайшее время. На самом деле, исследования показали, что количество потребляемой нами пищи имеет сильную положительную корреляцию с доступностью пищи.