В фильмах, попкультуре и даже в литературе спонтанный секс изображается как более возбуждающий и приятный. Согласно новым результатам исследования это может быть только преувеличением.

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Новое исследование секса

Новое исследование касается в основном двух убеждений по поводу секса:

Вера в спонтанный секс. Секс доставляет удовольствие, когда он «просто случается».

Вера в планируемый секс. Обсуждение, планирование или планирование секса доставляет удовольствие.

Исследования проводились в два этапа. В то время как первое исследование фиксировало убеждения участников относительно того, какой вид секса доставляет больше удовольствия (спонтанный или запланированный) с помощью открытых вопросов, второе исследование наблюдало за сексуальной жизнью участников и уровнями сексуального удовольствия в течение 21 дня, чтобы увидеть, были ли эти убеждения каким-либо образом связаны с реальным сексуальным удовольствием.

Спонтанный секс не всегда лучше запланированного

Исследование дало неоднозначные результаты относительно того, какой вид секса может привести к более сексуальному удовлетворению. Однако, что примечательно, это то, что положительные спонтанные сексуальные связи не показали никакой связи с большим сексуальным удовольствием.

Ученые также обнаружили, что когда люди рассматривали свой последний сексуальный контакт как запланированный, они, скорее всего, сообщали о сексуальном удовольствии. Однако это не было так в случаях, когда люди предпочитают запланированный секс.

В общем, эти результаты свидетельствуют о том, что на сексуальное удовольствие, которое мы можем получить от нашего сексуального взаимодействия, могут влиять как наши неявные сексуальные убеждения, так и фактическое качество сексуального опыта, разрушающего миф о том, что запланированный секс обречен всегда уступать спонтанному сексу.